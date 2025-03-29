SinaisSeções
Antony Sufianto

EA18

Antony Sufianto
Confiabilidade
45 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 58%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
216
Negociações com lucro:
119 (55.09%)
Negociações com perda:
97 (44.91%)
Melhor negociação:
220.80 USD
Pior negociação:
-80.56 USD
Lucro bruto:
5 944.19 USD (113 973 pips)
Perda bruta:
-5 117.77 USD (98 524 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (595.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
595.28 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
35.60%
Depósito máximo carregado:
10.46%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
1.19
Negociações longas:
128 (59.26%)
Negociações curtas:
88 (40.74%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
3.83 USD
Lucro médio:
49.95 USD
Perda média:
-52.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-242.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-358.26 USD (5)
Crescimento mensal:
24.30%
Previsão anual:
294.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
219.12 USD
Máximo:
696.24 USD (36.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.48% (696.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.96% (78.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 216
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 826
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +220.80 USD
Pior negociação: -81 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +595.28 USD
Máxima perda consecutiva: -242.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GoDo-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real2
1.08 × 12
OctaFX-Real10
1.46 × 13
OctaFX-Real8
1.52 × 25
OctaFX-Real7
3.00 × 1
OctaFX-Real9
4.41 × 49
Sem comentários
2025.10.24 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 14:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 18:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 17:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 15:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.03 15:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 01:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.29 18:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.29 18:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
