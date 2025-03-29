- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
216
Negociações com lucro:
119 (55.09%)
Negociações com perda:
97 (44.91%)
Melhor negociação:
220.80 USD
Pior negociação:
-80.56 USD
Lucro bruto:
5 944.19 USD (113 973 pips)
Perda bruta:
-5 117.77 USD (98 524 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (595.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
595.28 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
35.60%
Depósito máximo carregado:
10.46%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
1.19
Negociações longas:
128 (59.26%)
Negociações curtas:
88 (40.74%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
3.83 USD
Lucro médio:
49.95 USD
Perda média:
-52.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-242.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-358.26 USD (5)
Crescimento mensal:
24.30%
Previsão anual:
294.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
219.12 USD
Máximo:
696.24 USD (36.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.48% (696.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.96% (78.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|216
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|826
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GoDo-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.08 × 12
|
OctaFX-Real10
|1.46 × 13
|
OctaFX-Real8
|1.52 × 25
|
OctaFX-Real7
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|4.41 × 49
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
58%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
45
100%
216
55%
36%
1.16
3.83
USD
USD
36%
1:500