- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
213
盈利交易:
116 (54.46%)
亏损交易:
97 (45.54%)
最好交易:
220.80 USD
最差交易:
-80.56 USD
毛利:
5 736.17 USD (110 506 pips)
毛利亏损:
-5 117.77 USD (98 524 pips)
最大连续赢利:
8 (595.28 USD)
最大连续盈利:
595.28 USD (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
35.60%
最大入金加载:
10.46%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.89
长期交易:
125 (58.69%)
短期交易:
88 (41.31%)
利润因子:
1.12
预期回报:
2.90 USD
平均利润:
49.45 USD
平均损失:
-52.76 USD
最大连续失误:
6 (-242.80 USD)
最大连续亏损:
-358.26 USD (5)
每月增长:
13.88%
年度预测:
168.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
219.12 USD
最大值:
696.24 USD (36.48%)
相对跌幅:
结余:
36.48% (696.24 USD)
净值:
4.96% (78.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|213
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|618
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +220.80 USD
最差交易: -81 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +595.28 USD
最大连续亏损: -242.80 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
43%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
44
100%
213
54%
36%
1.12
2.90
USD
USD
36%
1:500