Trade:
154
Profit Trade:
82 (53.24%)
Loss Trade:
72 (46.75%)
Best Trade:
205.45 USD
Worst Trade:
-80.56 USD
Profitto lordo:
3 790.55 USD (78 093 pips)
Perdita lorda:
-3 565.79 USD (73 332 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (595.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
595.28 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
36.52%
Massimo carico di deposito:
7.27%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
93 (60.39%)
Short Trade:
61 (39.61%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
46.23 USD
Perdita media:
-49.52 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-242.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-358.26 USD (5)
Crescita mensile:
18.55%
Previsione annuale:
225.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
219.12 USD
Massimale:
696.24 USD (36.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.48% (696.24 USD)
Per equità:
4.86% (65.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|225
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +205.45 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +595.28 USD
Massima perdita consecutiva: -242.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GoDo-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.08 × 12
|
OctaFX-Real10
|1.46 × 13
|
OctaFX-Real8
|1.52 × 25
|
OctaFX-Real7
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|4.41 × 49
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
32
100%
154
53%
37%
1.06
1.46
USD
USD
36%
1:500