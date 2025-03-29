- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
216
Transacciones Rentables:
119 (55.09%)
Transacciones Irrentables:
97 (44.91%)
Mejor transacción:
220.80 USD
Peor transacción:
-80.56 USD
Beneficio Bruto:
5 944.19 USD (113 973 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 117.77 USD (98 524 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (595.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
595.28 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
35.60%
Carga máxima del depósito:
10.46%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
1.19
Transacciones Largas:
128 (59.26%)
Transacciones Cortas:
88 (40.74%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
3.83 USD
Beneficio medio:
49.95 USD
Pérdidas medias:
-52.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-242.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-358.26 USD (5)
Crecimiento al mes:
24.30%
Pronóstico anual:
294.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
219.12 USD
Máxima:
696.24 USD (36.48%)
Reducción relativa:
De balance:
36.48% (696.24 USD)
De fondos:
4.96% (78.08 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|216
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|826
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +220.80 USD
Peor transacción: -81 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +595.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -242.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GoDo-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.08 × 12
|
OctaFX-Real10
|1.46 × 13
|
OctaFX-Real8
|1.52 × 25
|
OctaFX-Real7
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|4.41 × 49
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
58%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
45
100%
216
55%
36%
1.16
3.83
USD
USD
36%
1:500