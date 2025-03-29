SeñalesSecciones
Antony Sufianto

EA18

Antony Sufianto
Fiabilidad
45 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 58%
OctaFX-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
216
Transacciones Rentables:
119 (55.09%)
Transacciones Irrentables:
97 (44.91%)
Mejor transacción:
220.80 USD
Peor transacción:
-80.56 USD
Beneficio Bruto:
5 944.19 USD (113 973 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 117.77 USD (98 524 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (595.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
595.28 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
35.60%
Carga máxima del depósito:
10.46%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
1.19
Transacciones Largas:
128 (59.26%)
Transacciones Cortas:
88 (40.74%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
3.83 USD
Beneficio medio:
49.95 USD
Pérdidas medias:
-52.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-242.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-358.26 USD (5)
Crecimiento al mes:
24.30%
Pronóstico anual:
294.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
219.12 USD
Máxima:
696.24 USD (36.48%)
Reducción relativa:
De balance:
36.48% (696.24 USD)
De fondos:
4.96% (78.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 216
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 826
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +220.80 USD
Peor transacción: -81 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +595.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -242.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GoDo-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real2
1.08 × 12
OctaFX-Real10
1.46 × 13
OctaFX-Real8
1.52 × 25
OctaFX-Real7
3.00 × 1
OctaFX-Real9
4.41 × 49
No hay comentarios
2025.10.24 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 14:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 18:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 17:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 15:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.03 15:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 01:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.29 18:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.29 18:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
