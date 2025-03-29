シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EA18
Antony Sufianto

EA18

Antony Sufianto
レビュー0件
信頼性
45週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 58%
OctaFX-Real9
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
216
利益トレード:
119 (55.09%)
損失トレード:
97 (44.91%)
ベストトレード:
220.80 USD
最悪のトレード:
-80.56 USD
総利益:
5 944.19 USD (113 973 pips)
総損失:
-5 117.77 USD (98 524 pips)
最大連続の勝ち:
8 (595.28 USD)
最大連続利益:
595.28 USD (8)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
35.60%
最大入金額:
10.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
1.19
長いトレード:
128 (59.26%)
短いトレード:
88 (40.74%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
3.83 USD
平均利益:
49.95 USD
平均損失:
-52.76 USD
最大連続の負け:
6 (-242.80 USD)
最大連続損失:
-358.26 USD (5)
月間成長:
24.30%
年間予想:
294.78%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
219.12 USD
最大の:
696.24 USD (36.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.48% (696.24 USD)
エクイティによる:
4.96% (78.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 216
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 826
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +220.80 USD
最悪のトレード: -81 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +595.28 USD
最大連続損失: -242.80 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GoDo-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real2
1.08 × 12
OctaFX-Real10
1.46 × 13
OctaFX-Real8
1.52 × 25
OctaFX-Real7
3.00 × 1
OctaFX-Real9
4.41 × 49
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください