トレード:
216
利益トレード:
119 (55.09%)
損失トレード:
97 (44.91%)
ベストトレード:
220.80 USD
最悪のトレード:
-80.56 USD
総利益:
5 944.19 USD (113 973 pips)
総損失:
-5 117.77 USD (98 524 pips)
最大連続の勝ち:
8 (595.28 USD)
最大連続利益:
595.28 USD (8)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
35.60%
最大入金額:
10.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
1.19
長いトレード:
128 (59.26%)
短いトレード:
88 (40.74%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
3.83 USD
平均利益:
49.95 USD
平均損失:
-52.76 USD
最大連続の負け:
6 (-242.80 USD)
最大連続損失:
-358.26 USD (5)
月間成長:
24.30%
年間予想:
294.78%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
219.12 USD
最大の:
696.24 USD (36.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.48% (696.24 USD)
エクイティによる:
4.96% (78.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|216
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|826
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +220.80 USD
最悪のトレード: -81 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +595.28 USD
最大連続損失: -242.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GoDo-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.08 × 12
|
OctaFX-Real10
|1.46 × 13
|
OctaFX-Real8
|1.52 × 25
|
OctaFX-Real7
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|4.41 × 49
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
58%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
45
100%
216
55%
36%
1.16
3.83
USD
USD
36%
1:500