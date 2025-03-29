SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA18
Antony Sufianto

EA18

Antony Sufianto
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
OctaFX-Real9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
82 (53.24%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (46.75%)
En iyi işlem:
205.45 USD
En kötü işlem:
-80.56 USD
Brüt kâr:
3 790.55 USD (78 093 pips)
Brüt zarar:
-3 565.79 USD (73 332 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (595.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
595.28 USD (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
36.52%
Maks. mevduat yükü:
7.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.32
Alış işlemleri:
93 (60.39%)
Satış işlemleri:
61 (39.61%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
46.23 USD
Ortalama zarar:
-49.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-242.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-358.26 USD (5)
Aylık büyüme:
18.55%
Yıllık tahmin:
225.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
219.12 USD
Maksimum:
696.24 USD (36.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.48% (696.24 USD)
Varlığa göre:
4.86% (65.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 154
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 225
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +205.45 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +595.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -242.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GoDo-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real2
1.08 × 12
OctaFX-Real10
1.46 × 13
OctaFX-Real8
1.52 × 25
OctaFX-Real7
3.00 × 1
OctaFX-Real9
4.41 × 49
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 14:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 18:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 17:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 15:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.03 15:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 01:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.29 18:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.29 18:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA18
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
1.7K
USD
32
100%
154
53%
37%
1.06
1.46
USD
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.