- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
848
Gewinntrades:
564 (66.50%)
Verlusttrades:
284 (33.49%)
Bester Trade:
2 760.00 USD
Schlechtester Trade:
-6 945.00 USD
Bruttoprofit:
133 316.83 USD (331 873 pips)
Bruttoverlust:
-134 772.89 USD (261 455 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (2 017.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 119.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
8.74%
Max deposit load:
134.46%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.08
Long-Positionen:
556 (65.57%)
Short-Positionen:
292 (34.43%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
236.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-474.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-4 005.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 242.00 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-57.45%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 017.19 USD
Maximaler:
18 424.15 USD (104.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.65% (18 424.15 USD)
Kapital:
47.14% (10 440.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|785
|NAS100.s
|52
|USDJPY.s
|6
|HK50.s
|3
|BTCUST.cfd
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|-217
|NAS100.s
|-1.2K
|USDJPY.s
|-16
|HK50.s
|113
|BTCUST.cfd
|-177
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|42K
|NAS100.s
|63K
|USDJPY.s
|-328
|HK50.s
|1.6K
|BTCUST.cfd
|-36K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 760.00 USD
Schlechtester Trade: -6 945 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 017.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 005.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DooTechnology-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
64
2%
848
66%
9%
0.98
-1.72
USD
USD
64%
1:200