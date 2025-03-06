SignaleKategorien
Walter Da Costa Carvalho

Doo Conta Particular

Walter Da Costa Carvalho
0 Bewertungen
64 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -3%
DooTechnology-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
848
Gewinntrades:
564 (66.50%)
Verlusttrades:
284 (33.49%)
Bester Trade:
2 760.00 USD
Schlechtester Trade:
-6 945.00 USD
Bruttoprofit:
133 316.83 USD (331 873 pips)
Bruttoverlust:
-134 772.89 USD (261 455 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (2 017.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 119.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
8.74%
Max deposit load:
134.46%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.08
Long-Positionen:
556 (65.57%)
Short-Positionen:
292 (34.43%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
236.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-474.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-4 005.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 242.00 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-57.45%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 017.19 USD
Maximaler:
18 424.15 USD (104.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.65% (18 424.15 USD)
Kapital:
47.14% (10 440.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 785
NAS100.s 52
USDJPY.s 6
HK50.s 3
BTCUST.cfd 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s -217
NAS100.s -1.2K
USDJPY.s -16
HK50.s 113
BTCUST.cfd -177
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 42K
NAS100.s 63K
USDJPY.s -328
HK50.s 1.6K
BTCUST.cfd -36K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 760.00 USD
Schlechtester Trade: -6 945 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 017.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 005.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DooTechnology-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

2r\2 Q DQ
Keine Bewertungen
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
