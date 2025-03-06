- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
502
Profit Trade:
338 (67.33%)
Loss Trade:
164 (32.67%)
Best Trade:
2 760.00 USD
Worst Trade:
-1 851.00 USD
Profitto lordo:
74 021.68 USD (232 381 pips)
Perdita lorda:
-69 362.88 USD (172 068 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (3 950.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 119.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
6.63%
Massimo carico di deposito:
83.59%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
293 (58.37%)
Short Trade:
209 (41.63%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
9.28 USD
Profitto medio:
219.00 USD
Perdita media:
-422.94 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-2 063.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 270.20 USD (3)
Crescita mensile:
0.22%
Previsione annuale:
2.63%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 752.57 USD
Massimale:
12 874.67 USD (85.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.49% (12 874.67 USD)
Per equità:
47.14% (10 440.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|441
|NAS100.s
|50
|USDJPY.s
|6
|HK50.s
|3
|BTCUST.cfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|6K
|NAS100.s
|-1.2K
|USDJPY.s
|-16
|HK50.s
|113
|BTCUST.cfd
|-177
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|33K
|NAS100.s
|61K
|USDJPY.s
|-328
|HK50.s
|1.6K
|BTCUST.cfd
|-36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
28%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
51
4%
502
67%
7%
1.06
9.28
USD
USD
47%
1:200