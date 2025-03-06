- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
848
Negociações com lucro:
564 (66.50%)
Negociações com perda:
284 (33.49%)
Melhor negociação:
2 760.00 USD
Pior negociação:
-6 945.00 USD
Lucro bruto:
133 316.83 USD (331 873 pips)
Perda bruta:
-134 772.89 USD (261 455 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (2 017.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 119.50 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
8.74%
Depósito máximo carregado:
134.46%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.08
Negociações longas:
556 (65.57%)
Negociações curtas:
292 (34.43%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-1.72 USD
Lucro médio:
236.38 USD
Perda média:
-474.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-4 005.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 242.00 USD (4)
Crescimento mensal:
-57.45%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 017.19 USD
Máximo:
18 424.15 USD (104.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.65% (18 424.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.14% (10 440.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|785
|NAS100.s
|52
|USDJPY.s
|6
|HK50.s
|3
|BTCUST.cfd
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|-217
|NAS100.s
|-1.2K
|USDJPY.s
|-16
|HK50.s
|113
|BTCUST.cfd
|-177
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|42K
|NAS100.s
|63K
|USDJPY.s
|-328
|HK50.s
|1.6K
|BTCUST.cfd
|-36K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 760.00 USD
Pior negociação: -6 945 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2 017.64 USD
Máxima perda consecutiva: -4 005.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
