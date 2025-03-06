SinaisSeções
Walter Da Costa Carvalho

Doo Conta Particular

Walter Da Costa Carvalho
0 comentários
64 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -3%
DooTechnology-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
848
Negociações com lucro:
564 (66.50%)
Negociações com perda:
284 (33.49%)
Melhor negociação:
2 760.00 USD
Pior negociação:
-6 945.00 USD
Lucro bruto:
133 316.83 USD (331 873 pips)
Perda bruta:
-134 772.89 USD (261 455 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (2 017.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 119.50 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
8.74%
Depósito máximo carregado:
134.46%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.08
Negociações longas:
556 (65.57%)
Negociações curtas:
292 (34.43%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-1.72 USD
Lucro médio:
236.38 USD
Perda média:
-474.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-4 005.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 242.00 USD (4)
Crescimento mensal:
-57.45%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 017.19 USD
Máximo:
18 424.15 USD (104.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.65% (18 424.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.14% (10 440.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 785
NAS100.s 52
USDJPY.s 6
HK50.s 3
BTCUST.cfd 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s -217
NAS100.s -1.2K
USDJPY.s -16
HK50.s 113
BTCUST.cfd -177
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 42K
NAS100.s 63K
USDJPY.s -328
HK50.s 1.6K
BTCUST.cfd -36K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 760.00 USD
Pior negociação: -6 945 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2 017.64 USD
Máxima perda consecutiva: -4 005.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
