Walter Da Costa Carvalho

Doo Conta Particular

Walter Da Costa Carvalho
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 23%
DooTechnology-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
497
Bénéfice trades:
334 (67.20%)
Perte trades:
163 (32.80%)
Meilleure transaction:
2 760.00 USD
Pire transaction:
-1 851.00 USD
Bénéfice brut:
72 295.68 USD (230 872 pips)
Perte brute:
-68 665.68 USD (168 583 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (3 950.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 119.50 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
6.63%
Charge de dépôt maximale:
83.59%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
289 (58.15%)
Courts trades:
208 (41.85%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
7.30 USD
Bénéfice moyen:
216.45 USD
Perte moyenne:
-421.26 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-2 063.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 270.20 USD (3)
Croissance mensuelle:
-7.63%
Prévision annuelle:
-92.55%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 752.57 USD
Maximal:
12 874.67 USD (85.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.49% (12 874.67 USD)
Par fonds propres:
47.14% (10 440.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 437
NAS100.s 49
USDJPY.s 6
HK50.s 3
BTCUST.cfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 4.2K
NAS100.s -525
USDJPY.s -16
HK50.s 113
BTCUST.cfd -177
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 32K
NAS100.s 65K
USDJPY.s -328
HK50.s 1.6K
BTCUST.cfd -36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 760.00 USD
Pire transaction: -1 851 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +3 950.72 USD
Perte consécutive maximale: -2 063.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DooTechnology-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 12:01
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 20:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 13:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 02:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.02 16:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Doo Conta Particular
30 USD par mois
23%
0
0
USD
23K
USD
51
4%
497
67%
7%
1.05
7.30
USD
47%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.