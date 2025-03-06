SinyallerBölümler
Walter Da Costa Carvalho

Doo Conta Particular

Walter Da Costa Carvalho
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 28%
DooTechnology-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
502
Kârla kapanan işlemler:
338 (67.33%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (32.67%)
En iyi işlem:
2 760.00 USD
En kötü işlem:
-1 851.00 USD
Brüt kâr:
74 021.68 USD (232 381 pips)
Brüt zarar:
-69 362.88 USD (172 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (3 950.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 119.50 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
6.63%
Maks. mevduat yükü:
83.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
293 (58.37%)
Satış işlemleri:
209 (41.63%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
9.28 USD
Ortalama kâr:
219.00 USD
Ortalama zarar:
-422.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2 063.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 270.20 USD (3)
Aylık büyüme:
7.37%
Yıllık tahmin:
89.45%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 752.57 USD
Maksimum:
12 874.67 USD (85.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.49% (12 874.67 USD)
Varlığa göre:
47.14% (10 440.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 441
NAS100.s 50
USDJPY.s 6
HK50.s 3
BTCUST.cfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 6K
NAS100.s -1.2K
USDJPY.s -16
HK50.s 113
BTCUST.cfd -177
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 33K
NAS100.s 61K
USDJPY.s -328
HK50.s 1.6K
BTCUST.cfd -36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 760.00 USD
En kötü işlem: -1 851 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 950.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 063.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooTechnology-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 12:01
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 20:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 13:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 02:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.02 16:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
