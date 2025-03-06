- Büyüme
İşlemler:
502
Kârla kapanan işlemler:
338 (67.33%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (32.67%)
En iyi işlem:
2 760.00 USD
En kötü işlem:
-1 851.00 USD
Brüt kâr:
74 021.68 USD (232 381 pips)
Brüt zarar:
-69 362.88 USD (172 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (3 950.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 119.50 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
6.63%
Maks. mevduat yükü:
83.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
293 (58.37%)
Satış işlemleri:
209 (41.63%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
9.28 USD
Ortalama kâr:
219.00 USD
Ortalama zarar:
-422.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2 063.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 270.20 USD (3)
Aylık büyüme:
7.37%
Yıllık tahmin:
89.45%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 752.57 USD
Maksimum:
12 874.67 USD (85.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.49% (12 874.67 USD)
Varlığa göre:
47.14% (10 440.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|441
|NAS100.s
|50
|USDJPY.s
|6
|HK50.s
|3
|BTCUST.cfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|6K
|NAS100.s
|-1.2K
|USDJPY.s
|-16
|HK50.s
|113
|BTCUST.cfd
|-177
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|33K
|NAS100.s
|61K
|USDJPY.s
|-328
|HK50.s
|1.6K
|BTCUST.cfd
|-36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 760.00 USD
En kötü işlem: -1 851 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 950.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 063.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooTechnology-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
