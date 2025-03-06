SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Doo Conta Particular
Walter Da Costa Carvalho

Doo Conta Particular

Walter Da Costa Carvalho
0 comentarios
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -3%
DooTechnology-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
848
Transacciones Rentables:
564 (66.50%)
Transacciones Irrentables:
284 (33.49%)
Mejor transacción:
2 760.00 USD
Peor transacción:
-6 945.00 USD
Beneficio Bruto:
133 316.83 USD (331 873 pips)
Pérdidas Brutas:
-134 772.89 USD (261 455 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (2 017.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 119.50 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
8.74%
Carga máxima del depósito:
134.46%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.08
Transacciones Largas:
556 (65.57%)
Transacciones Cortas:
292 (34.43%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-1.72 USD
Beneficio medio:
236.38 USD
Pérdidas medias:
-474.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-4 005.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 242.00 USD (4)
Crecimiento al mes:
-57.45%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
2%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 017.19 USD
Máxima:
18 424.15 USD (104.64%)
Reducción relativa:
De balance:
63.65% (18 424.15 USD)
De fondos:
47.14% (10 440.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 785
NAS100.s 52
USDJPY.s 6
HK50.s 3
BTCUST.cfd 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s -217
NAS100.s -1.2K
USDJPY.s -16
HK50.s 113
BTCUST.cfd -177
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s 42K
NAS100.s 63K
USDJPY.s -328
HK50.s 1.6K
BTCUST.cfd -36K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 760.00 USD
Peor transacción: -6 945 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +2 017.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 005.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DooTechnology-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2r\2 Q DQ
No hay comentarios
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Doo Conta Particular
30 USD al mes
-3%
0
0
USD
5.4K
USD
64
2%
848
66%
9%
0.98
-1.72
USD
64%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.