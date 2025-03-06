- Incremento
Total de Trades:
848
Transacciones Rentables:
564 (66.50%)
Transacciones Irrentables:
284 (33.49%)
Mejor transacción:
2 760.00 USD
Peor transacción:
-6 945.00 USD
Beneficio Bruto:
133 316.83 USD (331 873 pips)
Pérdidas Brutas:
-134 772.89 USD (261 455 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (2 017.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 119.50 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
8.74%
Carga máxima del depósito:
134.46%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.08
Transacciones Largas:
556 (65.57%)
Transacciones Cortas:
292 (34.43%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-1.72 USD
Beneficio medio:
236.38 USD
Pérdidas medias:
-474.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-4 005.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 242.00 USD (4)
Crecimiento al mes:
-57.45%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
2%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 017.19 USD
Máxima:
18 424.15 USD (104.64%)
Reducción relativa:
De balance:
63.65% (18 424.15 USD)
De fondos:
47.14% (10 440.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|785
|NAS100.s
|52
|USDJPY.s
|6
|HK50.s
|3
|BTCUST.cfd
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.s
|-217
|NAS100.s
|-1.2K
|USDJPY.s
|-16
|HK50.s
|113
|BTCUST.cfd
|-177
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.s
|42K
|NAS100.s
|63K
|USDJPY.s
|-328
|HK50.s
|1.6K
|BTCUST.cfd
|-36K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +2 760.00 USD
Peor transacción: -6 945 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +2 017.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 005.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DooTechnology-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
