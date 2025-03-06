- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
845
盈利交易:
562 (66.50%)
亏损交易:
283 (33.49%)
最好交易:
2 760.00 USD
最差交易:
-6 945.00 USD
毛利:
133 219.66 USD (330 562 pips)
毛利亏损:
-134 771.85 USD (261 448 pips)
最大连续赢利:
16 (2 017.64 USD)
最大连续盈利:
5 119.50 USD (5)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
8.74%
最大入金加载:
134.46%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.08
长期交易:
553 (65.44%)
短期交易:
292 (34.56%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-1.84 USD
平均利润:
237.05 USD
平均损失:
-476.23 USD
最大连续失误:
8 (-4 005.10 USD)
最大连续亏损:
-9 242.00 USD (4)
每月增长:
-54.92%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
2 017.19 USD
最大值:
18 424.15 USD (104.64%)
相对跌幅:
结余:
63.65% (18 424.15 USD)
净值:
47.14% (10 440.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|782
|NAS100.s
|52
|USDJPY.s
|6
|HK50.s
|3
|BTCUST.cfd
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|-313
|NAS100.s
|-1.2K
|USDJPY.s
|-16
|HK50.s
|113
|BTCUST.cfd
|-177
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|41K
|NAS100.s
|63K
|USDJPY.s
|-328
|HK50.s
|1.6K
|BTCUST.cfd
|-36K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 760.00 USD
最差交易: -6 945 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +2 017.64 USD
最大连续亏损: -4 005.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DooTechnology-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
