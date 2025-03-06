- Прирост
Всего трейдов:
845
Прибыльных трейдов:
562 (66.50%)
Убыточных трейдов:
283 (33.49%)
Лучший трейд:
2 760.00 USD
Худший трейд:
-6 945.00 USD
Общая прибыль:
133 219.66 USD (330 562 pips)
Общий убыток:
-134 771.85 USD (261 448 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (2 017.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 119.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
8.74%
Макс. загрузка депозита:
134.46%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
553 (65.44%)
Коротких трейдов:
292 (34.56%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-1.84 USD
Средняя прибыль:
237.05 USD
Средний убыток:
-476.23 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-4 005.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 242.00 USD (4)
Прирост в месяц:
-54.92%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 017.19 USD
Максимальная:
18 424.15 USD (104.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.65% (18 424.15 USD)
По эквити:
47.14% (10 440.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|782
|NAS100.s
|52
|USDJPY.s
|6
|HK50.s
|3
|BTCUST.cfd
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|-313
|NAS100.s
|-1.2K
|USDJPY.s
|-16
|HK50.s
|113
|BTCUST.cfd
|-177
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|41K
|NAS100.s
|63K
|USDJPY.s
|-328
|HK50.s
|1.6K
|BTCUST.cfd
|-36K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +2 760.00 USD
Худший трейд: -6 945 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 017.64 USD
Макс. убыток в серии: -4 005.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
