Walter Da Costa Carvalho

Doo Conta Particular

Walter Da Costa Carvalho
0 отзывов
63 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -4%
DooTechnology-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
845
Прибыльных трейдов:
562 (66.50%)
Убыточных трейдов:
283 (33.49%)
Лучший трейд:
2 760.00 USD
Худший трейд:
-6 945.00 USD
Общая прибыль:
133 219.66 USD (330 562 pips)
Общий убыток:
-134 771.85 USD (261 448 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (2 017.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 119.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
8.74%
Макс. загрузка депозита:
134.46%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
553 (65.44%)
Коротких трейдов:
292 (34.56%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-1.84 USD
Средняя прибыль:
237.05 USD
Средний убыток:
-476.23 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-4 005.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 242.00 USD (4)
Прирост в месяц:
-54.92%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 017.19 USD
Максимальная:
18 424.15 USD (104.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.65% (18 424.15 USD)
По эквити:
47.14% (10 440.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 782
NAS100.s 52
USDJPY.s 6
HK50.s 3
BTCUST.cfd 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s -313
NAS100.s -1.2K
USDJPY.s -16
HK50.s 113
BTCUST.cfd -177
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 41K
NAS100.s 63K
USDJPY.s -328
HK50.s 1.6K
BTCUST.cfd -36K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 760.00 USD
Худший трейд: -6 945 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 017.64 USD
Макс. убыток в серии: -4 005.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
