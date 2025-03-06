シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Doo Conta Particular
Walter Da Costa Carvalho

Doo Conta Particular

Walter Da Costa Carvalho
レビュー0件
64週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -3%
DooTechnology-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
848
利益トレード:
564 (66.50%)
損失トレード:
284 (33.49%)
ベストトレード:
2 760.00 USD
最悪のトレード:
-6 945.00 USD
総利益:
133 316.83 USD (331 873 pips)
総損失:
-134 772.89 USD (261 455 pips)
最大連続の勝ち:
16 (2 017.64 USD)
最大連続利益:
5 119.50 USD (5)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
8.74%
最大入金額:
134.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
556 (65.57%)
短いトレード:
292 (34.43%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-1.72 USD
平均利益:
236.38 USD
平均損失:
-474.55 USD
最大連続の負け:
8 (-4 005.10 USD)
最大連続損失:
-9 242.00 USD (4)
月間成長:
-57.45%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 017.19 USD
最大の:
18 424.15 USD (104.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.65% (18 424.15 USD)
エクイティによる:
47.14% (10 440.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.s 785
NAS100.s 52
USDJPY.s 6
HK50.s 3
BTCUST.cfd 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.s -217
NAS100.s -1.2K
USDJPY.s -16
HK50.s 113
BTCUST.cfd -177
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.s 42K
NAS100.s 63K
USDJPY.s -328
HK50.s 1.6K
BTCUST.cfd -36K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 760.00 USD
最悪のトレード: -6 945 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +2 017.64 USD
最大連続損失: -4 005.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
