- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
848
利益トレード:
564 (66.50%)
損失トレード:
284 (33.49%)
ベストトレード:
2 760.00 USD
最悪のトレード:
-6 945.00 USD
総利益:
133 316.83 USD (331 873 pips)
総損失:
-134 772.89 USD (261 455 pips)
最大連続の勝ち:
16 (2 017.64 USD)
最大連続利益:
5 119.50 USD (5)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
8.74%
最大入金額:
134.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
556 (65.57%)
短いトレード:
292 (34.43%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-1.72 USD
平均利益:
236.38 USD
平均損失:
-474.55 USD
最大連続の負け:
8 (-4 005.10 USD)
最大連続損失:
-9 242.00 USD (4)
月間成長:
-57.45%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 017.19 USD
最大の:
18 424.15 USD (104.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.65% (18 424.15 USD)
エクイティによる:
47.14% (10 440.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|785
|NAS100.s
|52
|USDJPY.s
|6
|HK50.s
|3
|BTCUST.cfd
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|-217
|NAS100.s
|-1.2K
|USDJPY.s
|-16
|HK50.s
|113
|BTCUST.cfd
|-177
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|42K
|NAS100.s
|63K
|USDJPY.s
|-328
|HK50.s
|1.6K
|BTCUST.cfd
|-36K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 760.00 USD
最悪のトレード: -6 945 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +2 017.64 USD
最大連続損失: -4 005.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
64
2%
848
66%
9%
0.98
-1.72
USD
USD
64%
1:200