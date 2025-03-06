- 자본
- 축소
트레이드:
861
이익 거래:
571 (66.31%)
손실 거래:
290 (33.68%)
최고의 거래:
2 760.00 USD
최악의 거래:
-6 945.00 USD
총 수익:
133 665.07 USD (334 770 pips)
총 손실:
-134 953.74 USD (263 709 pips)
연속 최대 이익:
16 (2 017.64 USD)
연속 최대 이익:
5 119.50 USD (5)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
8.74%
최대 입금량:
134.46%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
565 (65.62%)
숏(주식차입매도):
296 (34.38%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-1.50 USD
평균 이익:
234.09 USD
평균 손실:
-465.36 USD
연속 최대 손실:
8 (-4 005.10 USD)
연속 최대 손실:
-9 242.00 USD (4)
월별 성장률:
-11.42%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
2%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 017.19 USD
최대한의:
18 424.15 USD (104.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.65% (18 424.15 USD)
자본금별:
47.14% (10 440.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|798
|NAS100.s
|52
|USDJPY.s
|6
|HK50.s
|3
|BTCUST.cfd
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|-50
|NAS100.s
|-1.2K
|USDJPY.s
|-16
|HK50.s
|113
|BTCUST.cfd
|-177
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|43K
|NAS100.s
|63K
|USDJPY.s
|-328
|HK50.s
|1.6K
|BTCUST.cfd
|-36K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 760.00 USD
최악의 거래: -6 945 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +2 017.64 USD
연속 최대 손실: -4 005.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DooTechnology-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
2r\2 Q DQ
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
0%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
65
2%
861
66%
9%
0.99
-1.50
USD
USD
64%
1:200