Ayrat Garifullin

AlpariB723153Bi

Ayrat Garifullin
0 Bewertungen
46 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -26%
Alpari-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
454
Gewinntrades:
403 (88.76%)
Verlusttrades:
51 (11.23%)
Bester Trade:
9.50 USD
Schlechtester Trade:
-88.30 USD
Bruttoprofit:
524.20 USD (47 769 pips)
Bruttoverlust:
-582.73 USD (47 892 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (63.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
63.54 USD (45)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
68.08%
Max deposit load:
13.49%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.27
Long-Positionen:
261 (57.49%)
Short-Positionen:
193 (42.51%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-54.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-88.30 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-33.00%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
63.49 USD
Maximaler:
219.37 USD (82.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.63% (219.37 USD)
Kapital:
29.42% (56.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_i 147
EURUSD_i 121
NAS100_i 117
NZDUSD_i 38
GBPUSD_i 30
AUDUSD_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_i -61
EURUSD_i -71
NAS100_i 10
NZDUSD_i 50
GBPUSD_i 13
AUDUSD_i 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_i -2.9K
EURUSD_i -3.9K
NAS100_i 895
NZDUSD_i 4.9K
GBPUSD_i 861
AUDUSD_i -19
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.55% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 07:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 11:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.03 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 23:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 10:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.05 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.