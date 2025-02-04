信号部分
Ayrat Garifullin

AlpariB723153Bi

Ayrat Garifullin
46
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -26%
Alpari-MT5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
454
盈利交易:
403 (88.76%)
亏损交易:
51 (11.23%)
最好交易:
9.50 USD
最差交易:
-88.30 USD
毛利:
524.20 USD (47 769 pips)
毛利亏损:
-582.73 USD (47 892 pips)
最大连续赢利:
45 (63.54 USD)
最大连续盈利:
63.54 USD (45)
夏普比率:
0.00
交易活动:
68.08%
最大入金加载:
13.49%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.27
长期交易:
261 (57.49%)
短期交易:
193 (42.51%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.13 USD
平均利润:
1.30 USD
平均损失:
-11.43 USD
最大连续失误:
2 (-54.42 USD)
最大连续亏损:
-88.30 USD (1)
每月增长:
-33.00%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
63.49 USD
最大值:
219.37 USD (82.83%)
相对跌幅:
结余:
61.63% (219.37 USD)
净值:
29.42% (56.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_i 147
EURUSD_i 121
NAS100_i 117
NZDUSD_i 38
GBPUSD_i 30
AUDUSD_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_i -61
EURUSD_i -71
NAS100_i 10
NZDUSD_i 50
GBPUSD_i 13
AUDUSD_i 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_i -2.9K
EURUSD_i -3.9K
NAS100_i 895
NZDUSD_i 4.9K
GBPUSD_i 861
AUDUSD_i -19
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.50 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +63.54 USD
最大连续亏损: -54.42 USD

没有评论
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.55% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 07:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 11:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.03 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 23:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 10:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.05 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
