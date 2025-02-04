- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
454
盈利交易:
403 (88.76%)
亏损交易:
51 (11.23%)
最好交易:
9.50 USD
最差交易:
-88.30 USD
毛利:
524.20 USD (47 769 pips)
毛利亏损:
-582.73 USD (47 892 pips)
最大连续赢利:
45 (63.54 USD)
最大连续盈利:
63.54 USD (45)
夏普比率:
0.00
交易活动:
68.08%
最大入金加载:
13.49%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.27
长期交易:
261 (57.49%)
短期交易:
193 (42.51%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.13 USD
平均利润:
1.30 USD
平均损失:
-11.43 USD
最大连续失误:
2 (-54.42 USD)
最大连续亏损:
-88.30 USD (1)
每月增长:
-33.00%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
63.49 USD
最大值:
219.37 USD (82.83%)
相对跌幅:
结余:
61.63% (219.37 USD)
净值:
29.42% (56.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|147
|EURUSD_i
|121
|NAS100_i
|117
|NZDUSD_i
|38
|GBPUSD_i
|30
|AUDUSD_i
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_i
|-61
|EURUSD_i
|-71
|NAS100_i
|10
|NZDUSD_i
|50
|GBPUSD_i
|13
|AUDUSD_i
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_i
|-2.9K
|EURUSD_i
|-3.9K
|NAS100_i
|895
|NZDUSD_i
|4.9K
|GBPUSD_i
|861
|AUDUSD_i
|-19
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.50 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +63.54 USD
最大连续亏损: -54.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-26%
0
0
USD
USD
141
USD
USD
46
99%
454
88%
68%
0.89
-0.13
USD
USD
62%
1:500