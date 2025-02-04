SeñalesSecciones
Ayrat Garifullin

AlpariB723153Bi

Ayrat Garifullin
0 comentarios
46 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -26%
Alpari-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
454
Transacciones Rentables:
403 (88.76%)
Transacciones Irrentables:
51 (11.23%)
Mejor transacción:
9.50 USD
Peor transacción:
-88.30 USD
Beneficio Bruto:
524.20 USD (47 769 pips)
Pérdidas Brutas:
-582.73 USD (47 892 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (63.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
63.54 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
68.08%
Carga máxima del depósito:
13.49%
Último trade:
14 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
-0.27
Transacciones Largas:
261 (57.49%)
Transacciones Cortas:
193 (42.51%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-0.13 USD
Beneficio medio:
1.30 USD
Pérdidas medias:
-11.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-54.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.30 USD (1)
Crecimiento al mes:
-33.00%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
63.49 USD
Máxima:
219.37 USD (82.83%)
Reducción relativa:
De balance:
61.63% (219.37 USD)
De fondos:
29.42% (56.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_i 147
EURUSD_i 121
NAS100_i 117
NZDUSD_i 38
GBPUSD_i 30
AUDUSD_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_i -61
EURUSD_i -71
NAS100_i 10
NZDUSD_i 50
GBPUSD_i 13
AUDUSD_i 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_i -2.9K
EURUSD_i -3.9K
NAS100_i 895
NZDUSD_i 4.9K
GBPUSD_i 861
AUDUSD_i -19
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.50 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 45
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +63.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -54.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.55% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 07:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 11:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.03 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 23:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 10:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.05 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
