Ayrat Garifullin

AlpariB723153Bi

Ayrat Garifullin
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
Alpari-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
315
Kârla kapanan işlemler:
281 (89.20%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (10.79%)
En iyi işlem:
9.50 USD
En kötü işlem:
-88.30 USD
Brüt kâr:
379.65 USD (34 298 pips)
Brüt zarar:
-348.01 USD (28 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (63.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.54 USD (45)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
59.99%
Maks. mevduat yükü:
13.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
170 (53.97%)
Satış işlemleri:
145 (46.03%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
1.35 USD
Ortalama zarar:
-10.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-14.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.30 USD (1)
Aylık büyüme:
8.98%
Yıllık tahmin:
108.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.47 USD
Maksimum:
169.55 USD (64.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.63% (169.55 USD)
Varlığa göre:
29.42% (56.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_i 111
EURUSD_i 84
NAS100_i 65
NZDUSD_i 30
GBPUSD_i 24
AUDUSD_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_i -51
EURUSD_i -19
NAS100_i 17
NZDUSD_i 41
GBPUSD_i 44
AUDUSD_i 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_i -1.9K
EURUSD_i -1.2K
NAS100_i 1.3K
NZDUSD_i 4K
GBPUSD_i 3.8K
AUDUSD_i -19
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.50 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +63.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.55% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 07:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 11:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.03 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 23:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 10:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.05 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.19 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.05 08:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.04 13:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 07:51
Share of trading days is too low
