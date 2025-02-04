- 成長
トレード:
454
利益トレード:
403 (88.76%)
損失トレード:
51 (11.23%)
ベストトレード:
9.50 USD
最悪のトレード:
-88.30 USD
総利益:
524.20 USD (47 769 pips)
総損失:
-582.73 USD (47 892 pips)
最大連続の勝ち:
45 (63.54 USD)
最大連続利益:
63.54 USD (45)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
68.08%
最大入金額:
13.49%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.27
長いトレード:
261 (57.49%)
短いトレード:
193 (42.51%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.13 USD
平均利益:
1.30 USD
平均損失:
-11.43 USD
最大連続の負け:
2 (-54.42 USD)
最大連続損失:
-88.30 USD (1)
月間成長:
-33.00%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
63.49 USD
最大の:
219.37 USD (82.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.63% (219.37 USD)
エクイティによる:
29.42% (56.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|147
|EURUSD_i
|121
|NAS100_i
|117
|NZDUSD_i
|38
|GBPUSD_i
|30
|AUDUSD_i
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_i
|-61
|EURUSD_i
|-71
|NAS100_i
|10
|NZDUSD_i
|50
|GBPUSD_i
|13
|AUDUSD_i
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_i
|-2.9K
|EURUSD_i
|-3.9K
|NAS100_i
|895
|NZDUSD_i
|4.9K
|GBPUSD_i
|861
|AUDUSD_i
|-19
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
