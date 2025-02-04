シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AlpariB723153Bi
Ayrat Garifullin

AlpariB723153Bi

Ayrat Garifullin
レビュー0件
46週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -26%
Alpari-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
454
利益トレード:
403 (88.76%)
損失トレード:
51 (11.23%)
ベストトレード:
9.50 USD
最悪のトレード:
-88.30 USD
総利益:
524.20 USD (47 769 pips)
総損失:
-582.73 USD (47 892 pips)
最大連続の勝ち:
45 (63.54 USD)
最大連続利益:
63.54 USD (45)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
68.08%
最大入金額:
13.49%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.27
長いトレード:
261 (57.49%)
短いトレード:
193 (42.51%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.13 USD
平均利益:
1.30 USD
平均損失:
-11.43 USD
最大連続の負け:
2 (-54.42 USD)
最大連続損失:
-88.30 USD (1)
月間成長:
-33.00%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
63.49 USD
最大の:
219.37 USD (82.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.63% (219.37 USD)
エクイティによる:
29.42% (56.87 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD_i 147
EURUSD_i 121
NAS100_i 117
NZDUSD_i 38
GBPUSD_i 30
AUDUSD_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD_i -61
EURUSD_i -71
NAS100_i 10
NZDUSD_i 50
GBPUSD_i 13
AUDUSD_i 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD_i -2.9K
EURUSD_i -3.9K
NAS100_i 895
NZDUSD_i 4.9K
GBPUSD_i 861
AUDUSD_i -19
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.50 USD
最悪のトレード: -88 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +63.54 USD
最大連続損失: -54.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.55% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 07:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 11:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.03 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 23:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 10:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.05 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
