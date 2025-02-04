시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AlpariB723153Bi
Ayrat Garifullin

AlpariB723153Bi

Ayrat Garifullin
0 리뷰
49
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -43%
Alpari-MT5
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
456
이익 거래:
403 (88.37%)
손실 거래:
53 (11.62%)
최고의 거래:
9.50 USD
최악의 거래:
-88.30 USD
총 수익:
524.20 USD (47 769 pips)
총 손실:
-613.78 USD (49 200 pips)
연속 최대 이익:
45 (63.54 USD)
연속 최대 이익:
63.54 USD (45)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
69.09%
최대 입금량:
13.49%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
-0.36
롱(주식매수):
263 (57.68%)
숏(주식차입매도):
193 (42.32%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.20 USD
평균 이익:
1.30 USD
평균 손실:
-11.58 USD
연속 최대 손실:
2 (-54.42 USD)
연속 최대 손실:
-88.30 USD (1)
월별 성장률:
-39.44%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
89.58 USD
최대한의:
245.46 USD (92.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.97% (245.46 USD)
자본금별:
29.42% (56.87 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD_i 147
EURUSD_i 122
NAS100_i 117
NZDUSD_i 39
GBPUSD_i 30
AUDUSD_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD_i -61
EURUSD_i -93
NAS100_i 10
NZDUSD_i 42
GBPUSD_i 13
AUDUSD_i 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD_i -2.9K
EURUSD_i -4.5K
NAS100_i 895
NZDUSD_i 4.2K
GBPUSD_i 861
AUDUSD_i -19
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +9.50 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 45
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +63.54 USD
연속 최대 손실: -54.42 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.31 15:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.55% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 07:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 11:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.03 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 23:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 10:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.05 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AlpariB723153Bi
월별 30 USD
-43%
0
0
USD
110
USD
49
99%
456
88%
69%
0.85
-0.20
USD
69%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.