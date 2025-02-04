- 자본
- 축소
트레이드:
456
이익 거래:
403 (88.37%)
손실 거래:
53 (11.62%)
최고의 거래:
9.50 USD
최악의 거래:
-88.30 USD
총 수익:
524.20 USD (47 769 pips)
총 손실:
-613.78 USD (49 200 pips)
연속 최대 이익:
45 (63.54 USD)
연속 최대 이익:
63.54 USD (45)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
69.09%
최대 입금량:
13.49%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
-0.36
롱(주식매수):
263 (57.68%)
숏(주식차입매도):
193 (42.32%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.20 USD
평균 이익:
1.30 USD
평균 손실:
-11.58 USD
연속 최대 손실:
2 (-54.42 USD)
연속 최대 손실:
-88.30 USD (1)
월별 성장률:
-39.44%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
89.58 USD
최대한의:
245.46 USD (92.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.97% (245.46 USD)
자본금별:
29.42% (56.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|147
|EURUSD_i
|122
|NAS100_i
|117
|NZDUSD_i
|39
|GBPUSD_i
|30
|AUDUSD_i
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_i
|-61
|EURUSD_i
|-93
|NAS100_i
|10
|NZDUSD_i
|42
|GBPUSD_i
|13
|AUDUSD_i
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_i
|-2.9K
|EURUSD_i
|-4.5K
|NAS100_i
|895
|NZDUSD_i
|4.2K
|GBPUSD_i
|861
|AUDUSD_i
|-19
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.50 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 45
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +63.54 USD
연속 최대 손실: -54.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-43%
0
0
USD
USD
110
USD
USD
49
99%
456
88%
69%
0.85
-0.20
USD
USD
69%
1:500