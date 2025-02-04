SignauxSections
Ayrat Garifullin

AlpariB723153Bi

Ayrat Garifullin
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
Alpari-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
313
Bénéfice trades:
279 (89.13%)
Perte trades:
34 (10.86%)
Meilleure transaction:
9.50 USD
Pire transaction:
-88.30 USD
Bénéfice brut:
374.75 USD (33 808 pips)
Perte brute:
-348.01 USD (28 297 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (63.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
63.54 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
59.99%
Charge de dépôt maximale:
13.49%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
0.16
Longs trades:
168 (53.67%)
Courts trades:
145 (46.33%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
1.34 USD
Perte moyenne:
-10.24 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-14.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-88.30 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.49%
Prévision annuelle:
90.91%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.47 USD
Maximal:
169.55 USD (64.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.63% (169.55 USD)
Par fonds propres:
29.42% (56.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_i 110
EURUSD_i 83
NAS100_i 65
NZDUSD_i 30
GBPUSD_i 24
AUDUSD_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_i -55
EURUSD_i -20
NAS100_i 17
NZDUSD_i 41
GBPUSD_i 44
AUDUSD_i 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_i -2.3K
EURUSD_i -1.3K
NAS100_i 1.3K
NZDUSD_i 4K
GBPUSD_i 3.8K
AUDUSD_i -19
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.50 USD
Pire transaction: -88 USD
Gains consécutifs maximales: 45
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +63.54 USD
Perte consécutive maximale: -14.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.55% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 07:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 11:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.03 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 23:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 10:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.05 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.19 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.05 08:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.04 13:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 07:51
Share of trading days is too low
