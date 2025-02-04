SegnaliSezioni
Ayrat Garifullin

AlpariB723153Bi

Ayrat Garifullin
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
Alpari-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
315
Profit Trade:
281 (89.20%)
Loss Trade:
34 (10.79%)
Best Trade:
9.50 USD
Worst Trade:
-88.30 USD
Profitto lordo:
379.65 USD (34 298 pips)
Perdita lorda:
-348.01 USD (28 297 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (63.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.54 USD (45)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
59.99%
Massimo carico di deposito:
13.49%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
170 (53.97%)
Short Trade:
145 (46.03%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
1.35 USD
Perdita media:
-10.24 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.30 USD (1)
Crescita mensile:
8.98%
Previsione annuale:
108.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.47 USD
Massimale:
169.55 USD (64.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.63% (169.55 USD)
Per equità:
29.42% (56.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_i 111
EURUSD_i 84
NAS100_i 65
NZDUSD_i 30
GBPUSD_i 24
AUDUSD_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_i -51
EURUSD_i -19
NAS100_i 17
NZDUSD_i 41
GBPUSD_i 44
AUDUSD_i 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_i -1.9K
EURUSD_i -1.2K
NAS100_i 1.3K
NZDUSD_i 4K
GBPUSD_i 3.8K
AUDUSD_i -19
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.50 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +63.54 USD
Massima perdita consecutiva: -14.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.55% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 07:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 11:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.03 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 23:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 10:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.05 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.19 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.05 08:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.04 13:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 07:51
Share of trading days is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AlpariB723153Bi
30USD al mese
21%
0
0
USD
232
USD
35
99%
315
89%
60%
1.09
0.10
USD
48%
1:500
