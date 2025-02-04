СигналыРазделы
Ayrat Garifullin

AlpariB723153Bi

Ayrat Garifullin
0 отзывов
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -26%
Alpari-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
454
Прибыльных трейдов:
403 (88.76%)
Убыточных трейдов:
51 (11.23%)
Лучший трейд:
9.50 USD
Худший трейд:
-88.30 USD
Общая прибыль:
524.20 USD (47 769 pips)
Общий убыток:
-582.73 USD (47 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (63.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.54 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
67.03%
Макс. загрузка депозита:
13.49%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
261 (57.49%)
Коротких трейдов:
193 (42.51%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
1.30 USD
Средний убыток:
-11.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-54.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.30 USD (1)
Прирост в месяц:
-33.00%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
63.49 USD
Максимальная:
219.37 USD (82.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.63% (219.37 USD)
По эквити:
29.42% (56.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_i 147
EURUSD_i 121
NAS100_i 117
NZDUSD_i 38
GBPUSD_i 30
AUDUSD_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_i -61
EURUSD_i -71
NAS100_i 10
NZDUSD_i 50
GBPUSD_i 13
AUDUSD_i 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_i -2.9K
EURUSD_i -3.9K
NAS100_i 895
NZDUSD_i 4.9K
GBPUSD_i 861
AUDUSD_i -19
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.50 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +63.54 USD
Макс. убыток в серии: -54.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.55% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 07:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 11:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.03 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 23:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 10:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.05 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
