- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
454
Прибыльных трейдов:
403 (88.76%)
Убыточных трейдов:
51 (11.23%)
Лучший трейд:
9.50 USD
Худший трейд:
-88.30 USD
Общая прибыль:
524.20 USD (47 769 pips)
Общий убыток:
-582.73 USD (47 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (63.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.54 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
67.03%
Макс. загрузка депозита:
13.49%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
261 (57.49%)
Коротких трейдов:
193 (42.51%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
1.30 USD
Средний убыток:
-11.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-54.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.30 USD (1)
Прирост в месяц:
-33.00%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
63.49 USD
Максимальная:
219.37 USD (82.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.63% (219.37 USD)
По эквити:
29.42% (56.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|147
|EURUSD_i
|121
|NAS100_i
|117
|NZDUSD_i
|38
|GBPUSD_i
|30
|AUDUSD_i
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_i
|-61
|EURUSD_i
|-71
|NAS100_i
|10
|NZDUSD_i
|50
|GBPUSD_i
|13
|AUDUSD_i
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_i
|-2.9K
|EURUSD_i
|-3.9K
|NAS100_i
|895
|NZDUSD_i
|4.9K
|GBPUSD_i
|861
|AUDUSD_i
|-19
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.50 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +63.54 USD
Макс. убыток в серии: -54.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-26%
0
0
USD
USD
141
USD
USD
46
99%
454
88%
67%
0.89
-0.13
USD
USD
62%
1:500