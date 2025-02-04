- Crescimento
Negociações:
454
Negociações com lucro:
403 (88.76%)
Negociações com perda:
51 (11.23%)
Melhor negociação:
9.50 USD
Pior negociação:
-88.30 USD
Lucro bruto:
524.20 USD (47 769 pips)
Perda bruta:
-582.73 USD (47 892 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (63.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
63.54 USD (45)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
68.08%
Depósito máximo carregado:
13.49%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
261 (57.49%)
Negociações curtas:
193 (42.51%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.13 USD
Lucro médio:
1.30 USD
Perda média:
-11.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-54.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.30 USD (1)
Crescimento mensal:
-33.00%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
63.49 USD
Máximo:
219.37 USD (82.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.63% (219.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.42% (56.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|147
|EURUSD_i
|121
|NAS100_i
|117
|NZDUSD_i
|38
|GBPUSD_i
|30
|AUDUSD_i
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_i
|-61
|EURUSD_i
|-71
|NAS100_i
|10
|NZDUSD_i
|50
|GBPUSD_i
|13
|AUDUSD_i
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_i
|-2.9K
|EURUSD_i
|-3.9K
|NAS100_i
|895
|NZDUSD_i
|4.9K
|GBPUSD_i
|861
|AUDUSD_i
|-19
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
