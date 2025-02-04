SinaisSeções
Ayrat Garifullin

AlpariB723153Bi

Ayrat Garifullin
0 comentários
46 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -26%
Alpari-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
454
Negociações com lucro:
403 (88.76%)
Negociações com perda:
51 (11.23%)
Melhor negociação:
9.50 USD
Pior negociação:
-88.30 USD
Lucro bruto:
524.20 USD (47 769 pips)
Perda bruta:
-582.73 USD (47 892 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (63.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
63.54 USD (45)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
68.08%
Depósito máximo carregado:
13.49%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
261 (57.49%)
Negociações curtas:
193 (42.51%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.13 USD
Lucro médio:
1.30 USD
Perda média:
-11.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-54.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.30 USD (1)
Crescimento mensal:
-33.00%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
63.49 USD
Máximo:
219.37 USD (82.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.63% (219.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.42% (56.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_i 147
EURUSD_i 121
NAS100_i 117
NZDUSD_i 38
GBPUSD_i 30
AUDUSD_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_i -61
EURUSD_i -71
NAS100_i 10
NZDUSD_i 50
GBPUSD_i 13
AUDUSD_i 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_i -2.9K
EURUSD_i -3.9K
NAS100_i 895
NZDUSD_i 4.9K
GBPUSD_i 861
AUDUSD_i -19
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.50 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 45
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +63.54 USD
Máxima perda consecutiva: -54.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.55% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 07:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 11:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.03 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 23:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 10:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.05 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
