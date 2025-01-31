- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|791
|XAUUSDv
|20
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|7.3K
|XAUUSDv
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|242K
|XAUUSDv
|2.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DupoinFuturesID-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
MFGinvest-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
JunoMarkets-Server
|3.85 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.37 × 123
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
Exness-MT5Real5
|7.56 × 432
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
|
JunoMarkets-Live
|23.00 × 1
Hallo, herzlich willkommen an alle Kunden. Dieses Signal richtet sich an diejenigen unter Ihnen, die eine Anlage mit geringem Risiko und angemessenen Renditen wünschen. Wir handeln für den XAUUSD-Rohstoff mit der Größe 0,1 und in einer begrenzten Position. Eröffnen Sie eine Position, wenn die Bestätigung des reduzierten Preises unter dem durchschnittlichen Marktpreis liegt. Unsere Forschungsdaten zeigen außergewöhnliche Ergebnisse mit geringem Drawdown, keinem Bedarf an zusätzlichen Aufstockungsmitteln und dennoch optimalem Portfoliowachstum. Es ist sehr gut für diejenigen unter Ihnen geeignet, die sich den Aufwand ersparen möchten, sich mit Analysen nicht auskennen und jeden Monat ein kontinuierliches Gewinnwachstum anstreben. Sie müssen sich einfach zurücklehnen und die Ergebnisse akzeptieren. Willkommen im Club.
