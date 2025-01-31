SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GOLD Scalping Venom
Andika Tri Saputra

GOLD Scalping Venom

Andika Tri Saputra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
52 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 267%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
811
Gewinntrades:
806 (99.38%)
Verlusttrades:
5 (0.62%)
Bester Trade:
119.10 USD
Schlechtester Trade:
-24.70 USD
Bruttoprofit:
7 582.17 USD (246 080 pips)
Bruttoverlust:
-275.90 USD (1 266 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
306 (4 103.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 103.43 USD (306)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading-Aktivität:
51.94%
Max deposit load:
3.01%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
287.65
Long-Positionen:
811 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
27.48
Mathematische Gewinnerwartung:
9.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-24.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.70 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.53%
Jahresprognose:
56.02%
Algo-Trading:
40%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
25.40 USD (2.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.50% (25.40 USD)
Kapital:
78.25% (16 462.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 791
XAUUSDv 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 7.3K
XAUUSDv 23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 242K
XAUUSDv 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +119.10 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 306
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 103.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DupoinFuturesID-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
MFGinvest-Server
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.68 × 40
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.37 × 123
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.56 × 432
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
Hallo, herzlich willkommen an alle Kunden. Dieses Signal richtet sich an diejenigen unter Ihnen, die eine Anlage mit geringem Risiko und angemessenen Renditen wünschen. Wir handeln für den XAUUSD-Rohstoff mit der Größe 0,1 und in einer begrenzten Position. Eröffnen Sie eine Position, wenn die Bestätigung des reduzierten Preises unter dem durchschnittlichen Marktpreis liegt. Unsere Forschungsdaten zeigen außergewöhnliche Ergebnisse mit geringem Drawdown, keinem Bedarf an zusätzlichen Aufstockungsmitteln und dennoch optimalem Portfoliowachstum. Es ist sehr gut für diejenigen unter Ihnen geeignet, die sich den Aufwand ersparen möchten, sich mit Analysen nicht auskennen und jeden Monat ein kontinuierliches Gewinnwachstum anstreben. Sie müssen sich einfach zurücklehnen und die Ergebnisse akzeptieren. Willkommen im Club.


Keine Bewertungen
2025.12.22 08:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 06:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 03:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 12:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 02:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.