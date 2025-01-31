SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLD Scalping Venom V2 M5
Andika Tri Saputra

GOLD Scalping Venom V2 M5

Andika Tri Saputra
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
1 / 8.1K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 165%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
420
Profit Trade:
417 (99.28%)
Loss Trade:
3 (0.71%)
Best Trade:
119.10 USD
Worst Trade:
-24.70 USD
Profitto lordo:
5 132.39 USD (95 146 pips)
Perdita lorda:
-218.87 USD (353 pips)
Vincite massime consecutive:
306 (4 103.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 103.43 USD (306)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
46.53%
Massimo carico di deposito:
3.01%
Ultimo trade:
38 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
193.45
Long Trade:
420 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
23.45
Profitto previsto:
11.70 USD
Profitto medio:
12.31 USD
Perdita media:
-72.96 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-24.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.70 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
1.57%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
25.40 USD (2.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.50% (25.40 USD)
Per equità:
63.22% (5 070.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 400
XAUUSDv 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.9K
XAUUSDv 23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 92K
XAUUSDv 2.4K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +119.10 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 306
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 103.43 USD
Massima perdita consecutiva: -24.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
1.25 × 20
RoboForex-Pro
1.68 × 40
VantageInternational-Live
6.86 × 570
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
Ciao benvenuto a tutti i clienti. Questo segnale è dedicato a chi di voi desidera un investimento a basso rischio con rendimenti adeguati. Negoziamo per la merce XAUUSD con una dimensione di 0,1 e in una posizione limitata. Apri una posizione quando la conferma del prezzo scontato è inferiore al prezzo medio di mercato. I nostri dati di ricerca mostrano risultati straordinari con un basso prelievo, senza necessità di ulteriori fondi aggiuntivi ma ottenendo comunque una crescita ottimale del portafoglio. È molto adatto a quelli di voi che non vogliono seccature, non capiscono l'analisi e desiderano una crescita costante dei profitti ogni mese. Devi solo sederti e accettare i risultati. Benvenuto nel club.


Non ci sono recensioni
2025.09.19 11:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD Scalping Venom V2 M5
30USD al mese
165%
1
8.1K
USD
1
USD
35
34%
420
99%
47%
23.44
11.70
USD
63%
1:500
Copia

