交易:
811
盈利交易:
806 (99.38%)
亏损交易:
5 (0.62%)
最好交易:
119.10 USD
最差交易:
-24.70 USD
毛利:
7 582.17 USD (246 080 pips)
毛利亏损:
-275.90 USD (1 266 pips)
最大连续赢利:
306 (4 103.43 USD)
最大连续盈利:
4 103.43 USD (306)
夏普比率:
0.60
交易活动:
51.94%
最大入金加载:
3.01%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
287.65
长期交易:
811 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
27.48
预期回报:
9.01 USD
平均利润:
9.41 USD
平均损失:
-55.18 USD
最大连续失误:
1 (-24.70 USD)
最大连续亏损:
-24.70 USD (1)
每月增长:
4.83%
年度预测:
60.08%
算法交易:
40%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
25.40 USD (2.00%)
相对跌幅:
结余:
0.50% (25.40 USD)
净值:
78.25% (16 462.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|791
|XAUUSDv
|20
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|7.3K
|XAUUSDv
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|242K
|XAUUSDv
|2.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +119.10 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 306
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4 103.43 USD
最大连续亏损: -24.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
JunoMarkets-Server
|3.85 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.37 × 123
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
Exness-MT5Real5
|7.56 × 432
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
|
JunoMarkets-Live
|23.00 × 1
您好，歡迎各位顧客。該訊號專門針對那些想要低風險投資並獲得足夠回報的人。我們交易尺寸為 0.1 且部位有限的 XAUUSD 商品。當確認折扣價格低於平均市場價格時開倉。我們的研究數據顯示出非凡的成果，回撤低，無需額外的充值資金，但仍能獲得最佳的投資組合成長。它非常適合那些不想麻煩、不懂分析、希望每個月利潤持續成長的人。 您只需坐下來接受結果即可。歡迎來到俱樂部。
