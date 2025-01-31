信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GOLD Scalping Venom
Andika Tri Saputra

GOLD Scalping Venom

Andika Tri Saputra
0条评论
可靠性
52
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 267%
DupoinFuturesID-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
811
盈利交易:
806 (99.38%)
亏损交易:
5 (0.62%)
最好交易:
119.10 USD
最差交易:
-24.70 USD
毛利:
7 582.17 USD (246 080 pips)
毛利亏损:
-275.90 USD (1 266 pips)
最大连续赢利:
306 (4 103.43 USD)
最大连续盈利:
4 103.43 USD (306)
夏普比率:
0.60
交易活动:
51.94%
最大入金加载:
3.01%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
287.65
长期交易:
811 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
27.48
预期回报:
9.01 USD
平均利润:
9.41 USD
平均损失:
-55.18 USD
最大连续失误:
1 (-24.70 USD)
最大连续亏损:
-24.70 USD (1)
每月增长:
4.83%
年度预测:
60.08%
算法交易:
40%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
25.40 USD (2.00%)
相对跌幅:
结余:
0.50% (25.40 USD)
净值:
78.25% (16 462.69 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 791
XAUUSDv 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 7.3K
XAUUSDv 23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 242K
XAUUSDv 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +119.10 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 306
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4 103.43 USD
最大连续亏损: -24.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.68 × 40
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.37 × 123
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.56 × 432
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册

您好，歡迎各位顧客。該訊號專門針對那些想要低風險投資並獲得足夠回報的人。我們交易尺寸為 0.1 且部位有限的 XAUUSD 商品。當確認折扣價格低於平均市場價格時開倉。我們的研究數據顯示出非凡的成果，回撤低，無需額外的充值資金，但仍能獲得最佳的投資組合成長。它非常適合那些不想麻煩、不懂分析、希望每個月利潤持續成長的人。 您只需坐下來接受結果即可。歡迎來到俱樂部。


没有评论
2025.12.22 08:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 06:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 03:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 12:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 02:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GOLD Scalping Venom
每月30 USD
267%
0
0
USD
5K
USD
52
40%
811
99%
52%
27.48
9.01
USD
78%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载