SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GOLD Scalping Venom V2 M5
Andika Tri Saputra

GOLD Scalping Venom V2 M5

Andika Tri Saputra
0 avis
Fiabilité
35 semaines
1 / 8.1K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 165%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
420
Bénéfice trades:
417 (99.28%)
Perte trades:
3 (0.71%)
Meilleure transaction:
119.10 USD
Pire transaction:
-24.70 USD
Bénéfice brut:
5 132.39 USD (95 146 pips)
Perte brute:
-218.87 USD (353 pips)
Gains consécutifs maximales:
306 (4 103.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 103.43 USD (306)
Ratio de Sharpe:
0.82
Activité de trading:
46.53%
Charge de dépôt maximale:
3.01%
Dernier trade:
37 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
193.45
Longs trades:
420 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
23.45
Rendement attendu:
11.70 USD
Bénéfice moyen:
12.31 USD
Perte moyenne:
-72.96 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-24.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.70 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
1.57%
Algo trading:
34%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
25.40 USD (2.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.50% (25.40 USD)
Par fonds propres:
63.22% (5 070.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 400
XAUUSDv 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.9K
XAUUSDv 23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 92K
XAUUSDv 2.4K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +119.10 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 306
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4 103.43 USD
Perte consécutive maximale: -24.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
1.07 × 15
RoboForex-Pro
1.68 × 40
VantageInternational-Live
6.86 × 570
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Bonjour bienvenue à tous les clients. Ce signal est dédié à ceux d'entre vous qui souhaitent un investissement à faible risque avec des rendements adéquats. Nous négocions la matière première XAUUSD d'une taille de 0,1 et dans une position limitée. Ouvrez une position lorsque la confirmation du prix réduit est inférieure au prix moyen du marché. Nos données de recherche montrent des résultats extraordinaires avec un faible prélèvement, aucun besoin de fonds complémentaires supplémentaires, mais une croissance optimale du portefeuille. Il convient parfaitement à ceux d'entre vous qui ne veulent pas de tracas, ne comprennent pas l'analyse et souhaitent une croissance constante des bénéfices chaque mois. Il vous suffit de vous asseoir et d'accepter les résultats. Bienvenue au club.


Aucun avis
2025.09.19 11:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 00:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 08:35
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GOLD Scalping Venom V2 M5
30 USD par mois
165%
1
8.1K
USD
1
USD
35
34%
420
99%
47%
23.44
11.70
USD
63%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.