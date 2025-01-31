- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|400
|XAUUSDv
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.9K
|XAUUSDv
|23
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|92K
|XAUUSDv
|2.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|1.07 × 15
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
Bonjour bienvenue à tous les clients. Ce signal est dédié à ceux d'entre vous qui souhaitent un investissement à faible risque avec des rendements adéquats. Nous négocions la matière première XAUUSD d'une taille de 0,1 et dans une position limitée. Ouvrez une position lorsque la confirmation du prix réduit est inférieure au prix moyen du marché. Nos données de recherche montrent des résultats extraordinaires avec un faible prélèvement, aucun besoin de fonds complémentaires supplémentaires, mais une croissance optimale du portefeuille. Il convient parfaitement à ceux d'entre vous qui ne veulent pas de tracas, ne comprennent pas l'analyse et souhaitent une croissance constante des bénéfices chaque mois. Il vous suffit de vous asseoir et d'accepter les résultats. Bienvenue au club.
