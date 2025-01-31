- 자본
- 축소
트레이드:
820
이익 거래:
815 (99.39%)
손실 거래:
5 (0.61%)
최고의 거래:
119.10 USD
최악의 거래:
-24.70 USD
총 수익:
8 101.33 USD (252 815 pips)
총 손실:
-282.13 USD (1 266 pips)
연속 최대 이익:
306 (4 103.43 USD)
연속 최대 이익:
4 103.43 USD (306)
샤프 비율:
0.60
거래 활동:
49.71%
최대 입금량:
3.01%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
307.84
롱(주식매수):
820 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
28.71
기대수익:
9.54 USD
평균 이익:
9.94 USD
평균 손실:
-56.43 USD
연속 최대 손실:
1 (-24.70 USD)
연속 최대 손실:
-24.70 USD (1)
월별 성장률:
13.55%
연간 예측:
165.72%
Algo 트레이딩:
41%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
25.40 USD (2.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.50% (25.40 USD)
자본금별:
78.25% (16 462.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|800
|XAUUSDv
|20
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|7.8K
|XAUUSDv
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|249K
|XAUUSDv
|2.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +119.10 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 306
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +4 103.43 USD
연속 최대 손실: -24.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|1.63 × 41
|
JunoMarkets-Server
|3.85 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.37 × 123
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
Exness-MT5Real5
|7.56 × 432
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
|
MFGinvest-Server
|18.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|23.00 × 1
안녕하세요 모든 고객 여러분을 환영합니다. 이 신호는 적절한 수익과 함께 위험도가 낮은 투자를 원하는 분들을 위한 것입니다. 우리는 크기가 0.1이고 제한된 위치에 있는 XAUUSD 상품을 거래합니다. 할인된 가격이 평균 시장 가격보다 낮을 때 포지션을 오픈하세요. 우리의 연구 데이터에 따르면 손실률이 낮고 추가 충전 자금이 필요하지 않지만 여전히 최적의 포트폴리오 성장을 이루는 놀라운 결과가 나와 있습니다. 번거로움을 원하지 않고, 분석을 이해하지 못하며, 매달 꾸준한 수익 성장을 원하는 분들에게 매우 적합합니다. 그냥 앉아서 결과를 받아들이면 됩니다. 클럽에 오신 것을 환영합니다.
