|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|791
|XAUUSDv
|20
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|7.3K
|XAUUSDv
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|242K
|XAUUSDv
|2.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
JunoMarkets-Server
|3.85 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.37 × 123
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
Exness-MT5Real5
|7.56 × 432
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
|
JunoMarkets-Live
|23.00 × 1
Olá, seja bem-vindo a todos os clientes. Este sinal é dedicado a quem pretende um investimento de baixo risco e retorno adequado. Negociamos pela commodity XAUUSD com um tamanho de 0,1 e em posição limitada. Abra uma posição quando a confirmação do preço com desconto estiver abaixo do preço médio de mercado. Os dados do nosso inquérito mostram resultados extraordinários com um baixo drawdown, sem necessidade de fundos adicionais, mas ainda assim obtendo um crescimento ideal do portefólio. É muito adequado para aqueles que não querem complicações, não entendem de análise e desejam um crescimento consistente dos lucros todos os meses. Só precisa de se sentar e aceitar os resultados. Bem-vindo ao clube.
