Andika Tri Saputra

GOLD Scalping Venom

Andika Tri Saputra
0 comentarios
Fiabilidad
52 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 267%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
811
Transacciones Rentables:
806 (99.38%)
Transacciones Irrentables:
5 (0.62%)
Mejor transacción:
119.10 USD
Peor transacción:
-24.70 USD
Beneficio Bruto:
7 582.17 USD (246 080 pips)
Pérdidas Brutas:
-275.90 USD (1 266 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
306 (4 103.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 103.43 USD (306)
Ratio de Sharpe:
0.60
Actividad comercial:
51.94%
Carga máxima del depósito:
3.01%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
287.65
Transacciones Largas:
811 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
27.48
Beneficio Esperado:
9.01 USD
Beneficio medio:
9.41 USD
Pérdidas medias:
-55.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-24.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.70 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.83%
Pronóstico anual:
60.08%
Trading algorítmico:
40%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 USD
Máxima:
25.40 USD (2.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.50% (25.40 USD)
De fondos:
78.25% (16 462.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 791
XAUUSDv 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 7.3K
XAUUSDv 23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 242K
XAUUSDv 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +119.10 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 306
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +4 103.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DupoinFuturesID-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.68 × 40
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.37 × 123
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.56 × 432
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
Hola bienvenidos a todos los clientes. Esta señal está dedicada a aquellos que desean una inversión de bajo riesgo con rendimientos adecuados. Operamos con el producto XAUUSD con un tamaño de 0,1 y en una posición limitada. Abra una posición cuando la confirmación del precio descontado esté por debajo del precio promedio del mercado. Los datos de nuestra investigación muestran resultados extraordinarios con una baja reducción, sin necesidad de fondos adicionales, pero aun así logrando un crecimiento óptimo de la cartera. Es muy adecuado para aquellos que no quieren complicaciones, no entienden el análisis y quieren un crecimiento constante de las ganancias cada mes. Sólo necesitas sentarte y aceptar los resultados. Bienvenido al club.


No hay comentarios
