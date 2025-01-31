- Incremento
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|791
|XAUUSDv
|20
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|7.3K
|XAUUSDv
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|242K
|XAUUSDv
|2.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DupoinFuturesID-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
JunoMarkets-Server
|3.85 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.37 × 123
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
Exness-MT5Real5
|7.56 × 432
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
|
JunoMarkets-Live
|23.00 × 1
Hola bienvenidos a todos los clientes. Esta señal está dedicada a aquellos que desean una inversión de bajo riesgo con rendimientos adecuados. Operamos con el producto XAUUSD con un tamaño de 0,1 y en una posición limitada. Abra una posición cuando la confirmación del precio descontado esté por debajo del precio promedio del mercado. Los datos de nuestra investigación muestran resultados extraordinarios con una baja reducción, sin necesidad de fondos adicionales, pero aun así logrando un crecimiento óptimo de la cartera. Es muy adecuado para aquellos que no quieren complicaciones, no entienden el análisis y quieren un crecimiento constante de las ganancias cada mes. Sólo necesitas sentarte y aceptar los resultados. Bienvenido al club.
