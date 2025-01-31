SinyallerBölümler
GOLD Scalping Venom V2 M5

Andika Tri Saputra
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
1 / 8.1K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 165%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
420
Kârla kapanan işlemler:
417 (99.28%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (0.71%)
En iyi işlem:
119.10 USD
En kötü işlem:
-24.70 USD
Brüt kâr:
5 132.39 USD (95 146 pips)
Brüt zarar:
-218.87 USD (353 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
306 (4 103.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 103.43 USD (306)
Sharpe oranı:
0.82
Alım-satım etkinliği:
46.53%
Maks. mevduat yükü:
3.01%
En son işlem:
39 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
193.45
Alış işlemleri:
420 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
23.45
Beklenen getiri:
11.70 USD
Ortalama kâr:
12.31 USD
Ortalama zarar:
-72.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-24.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.70 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
1.57%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
25.40 USD (2.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.50% (25.40 USD)
Varlığa göre:
63.22% (5 070.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 400
XAUUSDv 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.9K
XAUUSDv 23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 92K
XAUUSDv 2.4K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.10 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 306
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 103.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
1.25 × 20
RoboForex-Pro
1.68 × 40
VantageInternational-Live
6.86 × 570
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
Merhaba tüm müşterilerimize hoş geldiniz. Bu sinyal, yeterli getiri sağlayan düşük riskli bir yatırım isteyenlere ithaf edilmiştir. 0,1 büyüklüğünde ve sınırlı pozisyonda XAUUSD emtiasının ticaretini yapıyoruz. İndirimli fiyatın teyidi ortalama piyasa fiyatının altında olduğunda pozisyon açın. Araştırma verilerimiz, düşük kredi kullanımıyla olağanüstü sonuçlar ortaya koyuyor, ek fon takviyesine ihtiyaç duyulmuyor ancak yine de optimum portföy büyümesi elde ediliyor. Uğraşmak istemeyen, analizden anlamayan ve her ay tutarlı kar artışı isteyenler için çok uygundur. Sadece arkanıza yaslanıp sonuçları kabul etmeniz gerekiyor. Kulübe hoş geldiniz.


İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.