|XAUUSD
|400
|XAUUSDv
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.9K
|XAUUSDv
|23
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|92K
|XAUUSDv
|2.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|1.25 × 20
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
Merhaba tüm müşterilerimize hoş geldiniz. Bu sinyal, yeterli getiri sağlayan düşük riskli bir yatırım isteyenlere ithaf edilmiştir. 0,1 büyüklüğünde ve sınırlı pozisyonda XAUUSD emtiasının ticaretini yapıyoruz. İndirimli fiyatın teyidi ortalama piyasa fiyatının altında olduğunda pozisyon açın. Araştırma verilerimiz, düşük kredi kullanımıyla olağanüstü sonuçlar ortaya koyuyor, ek fon takviyesine ihtiyaç duyulmuyor ancak yine de optimum portföy büyümesi elde ediliyor. Uğraşmak istemeyen, analizden anlamayan ve her ay tutarlı kar artışı isteyenler için çok uygundur. Sadece arkanıza yaslanıp sonuçları kabul etmeniz gerekiyor. Kulübe hoş geldiniz.
