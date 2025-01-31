- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|791
|XAUUSDv
|20
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|7.3K
|XAUUSDv
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|242K
|XAUUSDv
|2.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
JunoMarkets-Server
|3.85 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.37 × 123
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
Exness-MT5Real5
|7.56 × 432
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
|
JunoMarkets-Live
|23.00 × 1
Здравствуйте, добро пожаловать всем клиентам. Этот сигнал предназначен для тех из вас, кто хочет инвестировать с низким уровнем риска и адекватной доходностью. Мы торгуем товаром XAUUSD размером 0,1 и в ограниченной позиции. Откройте позицию, когда подтверждение сниженной цены окажется ниже средней рыночной цены. Данные нашего исследования показывают исключительные результаты с низкой просадкой, отсутствием необходимости в дополнительных пополнениях средств, но при этом обеспечивается оптимальный рост портфеля. Это очень подходит для тех из вас, кто не хочет хлопот, не разбирается в анализе и хочет стабильного роста прибыли каждый месяц. Вам просто нужно сесть и принять результаты. Добро пожаловать в клуб.
