Andika Tri Saputra

GOLD Scalping Venom

Andika Tri Saputra
0 отзывов
Надежность
52 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 267%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
811
Прибыльных трейдов:
806 (99.38%)
Убыточных трейдов:
5 (0.62%)
Лучший трейд:
119.10 USD
Худший трейд:
-24.70 USD
Общая прибыль:
7 582.17 USD (246 080 pips)
Общий убыток:
-275.90 USD (1 266 pips)
Макс. серия выигрышей:
306 (4 103.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 103.43 USD (306)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
51.94%
Макс. загрузка депозита:
3.01%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
287.65
Длинных трейдов:
811 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
27.48
Мат. ожидание:
9.01 USD
Средняя прибыль:
9.41 USD
Средний убыток:
-55.18 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-24.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.70 USD (1)
Прирост в месяц:
4.83%
Годовой прогноз:
60.08%
Алготрейдинг:
40%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
25.40 USD (2.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.50% (25.40 USD)
По эквити:
78.25% (16 462.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 791
XAUUSDv 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 7.3K
XAUUSDv 23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 242K
XAUUSDv 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +119.10 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 306
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4 103.43 USD
Макс. убыток в серии: -24.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.68 × 40
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.37 × 123
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.56 × 432
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
Здравствуйте, добро пожаловать всем клиентам. Этот сигнал предназначен для тех из вас, кто хочет инвестировать с низким уровнем риска и адекватной доходностью. Мы торгуем товаром XAUUSD размером 0,1 и в ограниченной позиции. Откройте позицию, когда подтверждение сниженной цены окажется ниже средней рыночной цены. Данные нашего исследования показывают исключительные результаты с низкой просадкой, отсутствием необходимости в дополнительных пополнениях средств, но при этом обеспечивается оптимальный рост портфеля. Это очень подходит для тех из вас, кто не хочет хлопот, не разбирается в анализе и хочет стабильного роста прибыли каждый месяц. Вам просто нужно сесть и принять результаты. Добро пожаловать в клуб.


Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.