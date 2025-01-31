- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
811
利益トレード:
806 (99.38%)
損失トレード:
5 (0.62%)
ベストトレード:
119.10 USD
最悪のトレード:
-24.70 USD
総利益:
7 582.17 USD (246 080 pips)
総損失:
-275.90 USD (1 266 pips)
最大連続の勝ち:
306 (4 103.43 USD)
最大連続利益:
4 103.43 USD (306)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
51.94%
最大入金額:
3.01%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
287.65
長いトレード:
811 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
27.48
期待されたペイオフ:
9.01 USD
平均利益:
9.41 USD
平均損失:
-55.18 USD
最大連続の負け:
1 (-24.70 USD)
最大連続損失:
-24.70 USD (1)
月間成長:
4.53%
年間予想:
56.02%
アルゴリズム取引:
40%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
25.40 USD (2.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.50% (25.40 USD)
エクイティによる:
78.25% (16 462.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|791
|XAUUSDv
|20
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|7.3K
|XAUUSDv
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|242K
|XAUUSDv
|2.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +119.10 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 306
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +4 103.43 USD
最大連続損失: -24.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
JunoMarkets-Server
|3.85 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.37 × 123
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
Exness-MT5Real5
|7.56 × 432
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
|
JunoMarkets-Live
|23.00 × 1
お客様の皆様、こんにちは。このシグナルは、適切なリターンを伴う低リスクの投資を希望する人に捧げられます。私たちは、サイズ 0.1 の XAUUSD 商品を限られたポジションで取引します。割引価格の確認が平均市場価格を下回っている場合にポジションを開きます。当社の調査データは、ドローダウンが低く、追加の資金を補充する必要がなく、それでも最適なポートフォリオの成長が得られるという驚異的な結果を示しています。面倒な作業はしたくない、分析は理解できない、毎月安定した利益の成長を望む人に非常に適しています。 ただ座って結果を受け入れる必要があります。クラブへようこそ。
レビューなし
