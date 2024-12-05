Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

DooGroup-Live 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 2 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 FusionMarkets-Demo 0.25 × 4 VantageInternational-Live 13 0.33 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 0.37 × 202 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 ICMarketsEU-MT5-4 0.46 × 13 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 VTMarkets-Live 0.68 × 227 StriforLLC-Live 0.72 × 18 ICMarketsSC-MT5 0.74 × 10267 XMTrading-MT5 3 0.78 × 5668 Exness-MT5Real8 0.89 × 948 PacificUnionLLC-Live 0.95 × 37 PrimeCodex-MT5 1.00 × 21 Exness-MT5Real12 1.01 × 164 noch 150 ...