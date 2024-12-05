- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4343
|XAUUSD
|42
|GBPAUD
|16
|AUDCAD
|16
|GBPCHF
|11
|GBPCAD
|10
|USDCHF
|6
|EURUSD
|6
|GBPJPY
|4
|USDSGD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|2
|GBPNZD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|23K
|XAUUSD
|3.8K
|GBPAUD
|309
|AUDCAD
|385
|GBPCHF
|151
|GBPCAD
|-63
|USDCHF
|13
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|44
|USDSGD
|-67
|AUDUSD
|-2
|AUDCHF
|0
|USDJPY
|30
|USDCAD
|-1
|GBPNZD
|15
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|176K
|XAUUSD
|6.8K
|GBPAUD
|3.2K
|AUDCAD
|359
|GBPCHF
|776
|GBPCAD
|-295
|USDCHF
|113
|EURUSD
|55
|GBPJPY
|767
|USDSGD
|-980
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|16
|USDJPY
|550
|USDCAD
|10
|GBPNZD
|280
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 202
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10267
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5668
|
Exness-MT5Real8
|0.89 × 948
|
PacificUnionLLC-Live
|0.95 × 37
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
Am Start: 1000 britische Pfund, 3 Handelsprogramme, die sich hoffentlich nicht in die Quere kommen, und ein Anbieter, der den Markt schlagen will.
Die Programme sind sehr ambitioniert eingestellt mit dem Ziel, die Ersteinzahlung möglichst bald zu vervielfachen. The sky is the limit. ;-)
!!!Nicht abonnieren, wenn Sie das Risiko eines Totalverlusts nicht eingehen können bzw. wollen!!!
Bis anhin läuft das Signal super. Das ist keine Garantie für die zukünftige Performance.
Sie können jederzeit 100% verlieren (und selten 1000% gewinnen).
Sie investieren auf eigene Verantwortung.
Happy Trading
MPH
