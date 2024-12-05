SignaleKategorien
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 GBP II

Markus Peter Hohmann
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
59 Wochen
0 / 0 USD
Für 47 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 2 084%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 469
Gewinntrades:
3 962 (88.65%)
Verlusttrades:
507 (11.34%)
Bester Trade:
358.47 GBP
Schlechtester Trade:
-835.22 GBP
Bruttoprofit:
53 125.65 GBP (430 677 pips)
Bruttoverlust:
-31 926.91 GBP (243 177 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
162 (1 809.57 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 212.89 GBP (76)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
68.27%
Max deposit load:
119.02%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
2.87
Long-Positionen:
2 376 (53.17%)
Short-Positionen:
2 093 (46.83%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
4.74 GBP
Durchschnittlicher Profit:
13.41 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-62.97 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
30 (-134.93 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 783.08 GBP (10)
Wachstum pro Monat :
41.71%
Jahresprognose:
504.09%
Algo-Trading:
63%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
919.03 GBP
Maximaler:
7 398.49 GBP (98.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
83.06% (7 406.75 GBP)
Kapital:
94.81% (4 636.86 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 4343
XAUUSD 42
GBPAUD 16
AUDCAD 16
GBPCHF 11
GBPCAD 10
USDCHF 6
EURUSD 6
GBPJPY 4
USDSGD 3
AUDUSD 3
AUDCHF 3
USDJPY 3
USDCAD 2
GBPNZD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 23K
XAUUSD 3.8K
GBPAUD 309
AUDCAD 385
GBPCHF 151
GBPCAD -63
USDCHF 13
EURUSD 1
GBPJPY 44
USDSGD -67
AUDUSD -2
AUDCHF 0
USDJPY 30
USDCAD -1
GBPNZD 15
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 176K
XAUUSD 6.8K
GBPAUD 3.2K
AUDCAD 359
GBPCHF 776
GBPCAD -295
USDCHF 113
EURUSD 55
GBPJPY 767
USDSGD -980
AUDUSD 2
AUDCHF 16
USDJPY 550
USDCAD 10
GBPNZD 280
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +358.47 GBP
Schlechtester Trade: -835 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 76
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 809.57 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -134.93 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 202
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10267
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5668
Exness-MT5Real8
0.89 × 948
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 37
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
noch 150 ...
Am Start: 1000 britische Pfund, 3 Handelsprogramme, die sich hoffentlich nicht in die Quere kommen, und ein Anbieter, der den Markt schlagen will.

Die Programme sind sehr ambitioniert eingestellt mit dem Ziel, die Ersteinzahlung möglichst bald zu vervielfachen. The sky is the limit. ;-)

!!!Nicht abonnieren, wenn Sie das Risiko eines Totalverlusts nicht eingehen können bzw. wollen!!!

Bis anhin läuft das Signal super. Das ist keine Garantie für die zukünftige Performance.

Sie können jederzeit 100% verlieren (und selten 1000% gewinnen).

Sie investieren auf eigene Verantwortung.

Happy Trading

MPH

Keine Bewertungen
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 21:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 08:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 07:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 09:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 22:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 14:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 11:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 21:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 18:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
