시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / MPH MT5 GBP II
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 GBP II

Markus Peter Hohmann
0 리뷰
안정성
59
0 / 0 USD
월별 47 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 2 084%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 469
이익 거래:
3 962 (88.65%)
손실 거래:
507 (11.34%)
최고의 거래:
358.47 GBP
최악의 거래:
-835.22 GBP
총 수익:
53 125.65 GBP (430 677 pips)
총 손실:
-31 929.83 GBP (243 177 pips)
연속 최대 이익:
162 (1 809.57 GBP)
연속 최대 이익:
2 212.89 GBP (76)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
66.92%
최대 입금량:
119.02%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
2.86
롱(주식매수):
2 376 (53.17%)
숏(주식차입매도):
2 093 (46.83%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
4.74 GBP
평균 이익:
13.41 GBP
평균 손실:
-62.98 GBP
연속 최대 손실:
30 (-134.93 GBP)
연속 최대 손실:
-3 783.08 GBP (10)
월별 성장률:
23.09%
연간 예측:
278.66%
Algo 트레이딩:
63%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
919.03 GBP
최대한의:
7 398.49 GBP (98.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
83.06% (7 406.75 GBP)
자본금별:
94.81% (4 636.86 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 4343
XAUUSD 42
GBPAUD 16
AUDCAD 16
GBPCHF 11
GBPCAD 10
USDCHF 6
EURUSD 6
GBPJPY 4
USDSGD 3
AUDUSD 3
AUDCHF 3
USDJPY 3
USDCAD 2
GBPNZD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 23K
XAUUSD 3.8K
GBPAUD 309
AUDCAD 385
GBPCHF 151
GBPCAD -63
USDCHF 13
EURUSD 1
GBPJPY 44
USDSGD -67
AUDUSD -2
AUDCHF 0
USDJPY 30
USDCAD -1
GBPNZD 15
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 176K
XAUUSD 6.8K
GBPAUD 3.2K
AUDCAD 359
GBPCHF 776
GBPCAD -295
USDCHF 113
EURUSD 55
GBPJPY 767
USDSGD -980
AUDUSD 2
AUDCHF 16
USDJPY 550
USDCAD 10
GBPNZD 280
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +358.47 GBP
최악의 거래: -835 GBP
연속 최대 이익: 76
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +1 809.57 GBP
연속 최대 손실: -134.93 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 202
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 276
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10267
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5668
Exness-MT5Real8
0.89 × 949
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 37
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
153 더...
At the start: 1000 British pounds, 3 trading programs that hopefully don't get in each other's way, and a provider that wants to beat the market.

The programs are very ambitious with the goal of multiplying the initial deposit as quickly as possible. The sky is the limit. ;-)

!!!Don't subscribe if you can't or don't want to take the risk of a total loss!!!

So far the signal is working great. This is no guarantee for future performance.

You can lose 100% at any time (and rarely win 1000%).

You invest at your own risk.

Happy Trading

MPH
리뷰 없음
2026.01.06 12:26
No swaps are charged
2026.01.06 12:26
No swaps are charged
2026.01.06 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.01 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 21:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 08:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 07:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 09:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 22:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 14:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 11:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.