트레이드:
4 469
이익 거래:
3 962 (88.65%)
손실 거래:
507 (11.34%)
최고의 거래:
358.47 GBP
최악의 거래:
-835.22 GBP
총 수익:
53 125.65 GBP (430 677 pips)
총 손실:
-31 929.83 GBP (243 177 pips)
연속 최대 이익:
162 (1 809.57 GBP)
연속 최대 이익:
2 212.89 GBP (76)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
66.92%
최대 입금량:
119.02%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
2.86
롱(주식매수):
2 376 (53.17%)
숏(주식차입매도):
2 093 (46.83%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
4.74 GBP
평균 이익:
13.41 GBP
평균 손실:
-62.98 GBP
연속 최대 손실:
30 (-134.93 GBP)
연속 최대 손실:
-3 783.08 GBP (10)
월별 성장률:
23.09%
연간 예측:
278.66%
Algo 트레이딩:
63%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
919.03 GBP
최대한의:
7 398.49 GBP (98.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
83.06% (7 406.75 GBP)
자본금별:
94.81% (4 636.86 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4343
|XAUUSD
|42
|GBPAUD
|16
|AUDCAD
|16
|GBPCHF
|11
|GBPCAD
|10
|USDCHF
|6
|EURUSD
|6
|GBPJPY
|4
|USDSGD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|2
|GBPNZD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|23K
|XAUUSD
|3.8K
|GBPAUD
|309
|AUDCAD
|385
|GBPCHF
|151
|GBPCAD
|-63
|USDCHF
|13
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|44
|USDSGD
|-67
|AUDUSD
|-2
|AUDCHF
|0
|USDJPY
|30
|USDCAD
|-1
|GBPNZD
|15
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|176K
|XAUUSD
|6.8K
|GBPAUD
|3.2K
|AUDCAD
|359
|GBPCHF
|776
|GBPCAD
|-295
|USDCHF
|113
|EURUSD
|55
|GBPJPY
|767
|USDSGD
|-980
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|16
|USDJPY
|550
|USDCAD
|10
|GBPNZD
|280
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +358.47 GBP
최악의 거래: -835 GBP
연속 최대 이익: 76
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +1 809.57 GBP
연속 최대 손실: -134.93 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 202
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 276
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10267
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5668
|
Exness-MT5Real8
|0.89 × 949
|
PacificUnionLLC-Live
|0.95 × 37
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
At the start: 1000 British pounds, 3 trading programs that hopefully don't get in each other's way, and a provider that wants to beat the market.
The programs are very ambitious with the goal of multiplying the initial deposit as quickly as possible. The sky is the limit. ;-)
!!!Don't subscribe if you can't or don't want to take the risk of a total loss!!!
So far the signal is working great. This is no guarantee for future performance.
You can lose 100% at any time (and rarely win 1000%).
You invest at your own risk.
Happy Trading
MPH
