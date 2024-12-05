SinyallerBölümler
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 GBP II

Markus Peter Hohmann
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1 033%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 658
Kârla kapanan işlemler:
3 256 (89.01%)
Zararla kapanan işlemler:
402 (10.99%)
En iyi işlem:
228.10 GBP
En kötü işlem:
-505.43 GBP
Brüt kâr:
31 212.13 GBP (359 698 pips)
Brüt zarar:
-20 277.70 GBP (185 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
162 (1 809.57 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
1 809.57 GBP (162)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
71.34%
Maks. mevduat yükü:
119.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
2 056 (56.21%)
Satış işlemleri:
1 602 (43.79%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
2.99 GBP
Ortalama kâr:
9.59 GBP
Ortalama zarar:
-50.44 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-134.93 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-3 783.08 GBP (10)
Aylık büyüme:
50.35%
Yıllık tahmin:
610.04%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
919.03 GBP
Maksimum:
7 398.49 GBP (98.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.06% (7 406.75 GBP)
Varlığa göre:
94.81% (4 636.86 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 3590
GBPAUD 16
GBPCAD 10
GBPCHF 8
USDCHF 6
EURUSD 6
GBPJPY 4
AUDCAD 3
USDSGD 3
AUDUSD 3
AUDCHF 3
USDJPY 3
USDCAD 2
GBPNZD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 14K
GBPAUD 309
GBPCAD -63
GBPCHF 149
USDCHF 13
EURUSD 1
GBPJPY 44
AUDCAD -34
USDSGD -67
AUDUSD -2
AUDCHF 0
USDJPY 30
USDCAD -1
GBPNZD 15
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 170K
GBPAUD 3.2K
GBPCAD -295
GBPCHF 693
USDCHF 113
EURUSD 55
GBPJPY 767
AUDCAD -572
USDSGD -980
AUDUSD 2
AUDCHF 16
USDJPY 550
USDCAD 10
GBPNZD 280
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +228.10 GBP
En kötü işlem: -505 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 162
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +1 809.57 GBP
Maksimum ardışık zarar: -134.93 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 24
EverestCM-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 201
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.53 × 496
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 6848
ForexClub-MT5 Real Server
0.58 × 491
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
Tradeview-Live
0.67 × 9
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5664
116 daha fazla...
At the start: 1000 British pounds, 3 trading programs that hopefully don't get in each other's way, and a provider that wants to beat the market.

The programs are very ambitious with the goal of multiplying the initial deposit as quickly as possible. The sky is the limit. ;-)

!!!Don't subscribe if you can't or don't want to take the risk of a total loss!!!

So far the signal is working great. This is no guarantee for future performance.

You can lose 100% at any time (and rarely win 1000%).

You invest at your own risk.

Happy Trading

MPH
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MPH MT5 GBP II
Ayda 30 USD
1 033%
0
0
USD
13K
GBP
46
62%
3 658
89%
71%
1.53
2.99
GBP
95%
1:500
