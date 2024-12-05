- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 658
Kârla kapanan işlemler:
3 256 (89.01%)
Zararla kapanan işlemler:
402 (10.99%)
En iyi işlem:
228.10 GBP
En kötü işlem:
-505.43 GBP
Brüt kâr:
31 212.13 GBP (359 698 pips)
Brüt zarar:
-20 277.70 GBP (185 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
162 (1 809.57 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
1 809.57 GBP (162)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
71.34%
Maks. mevduat yükü:
119.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
2 056 (56.21%)
Satış işlemleri:
1 602 (43.79%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
2.99 GBP
Ortalama kâr:
9.59 GBP
Ortalama zarar:
-50.44 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-134.93 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-3 783.08 GBP (10)
Aylık büyüme:
50.35%
Yıllık tahmin:
610.04%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
919.03 GBP
Maksimum:
7 398.49 GBP (98.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.06% (7 406.75 GBP)
Varlığa göre:
94.81% (4 636.86 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3590
|GBPAUD
|16
|GBPCAD
|10
|GBPCHF
|8
|USDCHF
|6
|EURUSD
|6
|GBPJPY
|4
|AUDCAD
|3
|USDSGD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|2
|GBPNZD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|14K
|GBPAUD
|309
|GBPCAD
|-63
|GBPCHF
|149
|USDCHF
|13
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|44
|AUDCAD
|-34
|USDSGD
|-67
|AUDUSD
|-2
|AUDCHF
|0
|USDJPY
|30
|USDCAD
|-1
|GBPNZD
|15
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|170K
|GBPAUD
|3.2K
|GBPCAD
|-295
|GBPCHF
|693
|USDCHF
|113
|EURUSD
|55
|GBPJPY
|767
|AUDCAD
|-572
|USDSGD
|-980
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|16
|USDJPY
|550
|USDCAD
|10
|GBPNZD
|280
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +228.10 GBP
En kötü işlem: -505 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 162
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +1 809.57 GBP
Maksimum ardışık zarar: -134.93 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 24
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 201
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.53 × 496
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 6848
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.58 × 491
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5664
At the start: 1000 British pounds, 3 trading programs that hopefully don't get in each other's way, and a provider that wants to beat the market.
The programs are very ambitious with the goal of multiplying the initial deposit as quickly as possible. The sky is the limit. ;-)
!!!Don't subscribe if you can't or don't want to take the risk of a total loss!!!
So far the signal is working great. This is no guarantee for future performance.
You can lose 100% at any time (and rarely win 1000%).
You invest at your own risk.
Happy Trading
MPH
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1 033%
0
0
USD
USD
13K
GBP
GBP
46
62%
3 658
89%
71%
1.53
2.99
GBP
GBP
95%
1:500