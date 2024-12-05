- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 469
利益トレード:
3 962 (88.65%)
損失トレード:
507 (11.34%)
ベストトレード:
358.47 GBP
最悪のトレード:
-835.22 GBP
総利益:
53 125.65 GBP (430 677 pips)
総損失:
-31 926.91 GBP (243 177 pips)
最大連続の勝ち:
162 (1 809.57 GBP)
最大連続利益:
2 212.89 GBP (76)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
68.27%
最大入金額:
119.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
2.87
長いトレード:
2 376 (53.17%)
短いトレード:
2 093 (46.83%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
4.74 GBP
平均利益:
13.41 GBP
平均損失:
-62.97 GBP
最大連続の負け:
30 (-134.93 GBP)
最大連続損失:
-3 783.08 GBP (10)
月間成長:
41.71%
年間予想:
504.09%
アルゴリズム取引:
63%
残高によるドローダウン:
絶対:
919.03 GBP
最大の:
7 398.49 GBP (98.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
83.06% (7 406.75 GBP)
エクイティによる:
94.81% (4 636.86 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4343
|XAUUSD
|42
|GBPAUD
|16
|AUDCAD
|16
|GBPCHF
|11
|GBPCAD
|10
|USDCHF
|6
|EURUSD
|6
|GBPJPY
|4
|USDSGD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|2
|GBPNZD
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|23K
|XAUUSD
|3.8K
|GBPAUD
|309
|AUDCAD
|385
|GBPCHF
|151
|GBPCAD
|-63
|USDCHF
|13
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|44
|USDSGD
|-67
|AUDUSD
|-2
|AUDCHF
|0
|USDJPY
|30
|USDCAD
|-1
|GBPNZD
|15
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|176K
|XAUUSD
|6.8K
|GBPAUD
|3.2K
|AUDCAD
|359
|GBPCHF
|776
|GBPCAD
|-295
|USDCHF
|113
|EURUSD
|55
|GBPJPY
|767
|USDSGD
|-980
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|16
|USDJPY
|550
|USDCAD
|10
|GBPNZD
|280
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +358.47 GBP
最悪のトレード: -835 GBP
最大連続の勝ち: 76
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +1 809.57 GBP
最大連続損失: -134.93 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
DooGroup-Live
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 202
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10267
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5668
Exness-MT5Real8
|0.91 × 948
PacificUnionLLC-Live
|0.95 × 37
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
最初は、1000 英国ポンド、うまくいけば互いに邪魔にならない 3 つの取引プログラム、そして市場に勝ちたいプロバイダーです。
このプログラムは非常に野心的で、できるだけ早く最初の預金を増やすことを目標としています。可能性は無限大です。 ;-)
!!!全額損失のリスクを負うことができない、または負いたくない場合は、購読しないでください!!!
今のところ信号は問題なく動作しています。これは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
いつでも 100% 負ける可能性があります (1000% 勝つことはめったにありません)。
投資は自己責任で行ってください。
ハッピートレーディング
マイル/時
