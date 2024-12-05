シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MPH MT5 GBP II
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 GBP II

Markus Peter Hohmann
レビュー0件
信頼性
59週間
0 / 0 USD
月額  47  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 2 084%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 469
利益トレード:
3 962 (88.65%)
損失トレード:
507 (11.34%)
ベストトレード:
358.47 GBP
最悪のトレード:
-835.22 GBP
総利益:
53 125.65 GBP (430 677 pips)
総損失:
-31 926.91 GBP (243 177 pips)
最大連続の勝ち:
162 (1 809.57 GBP)
最大連続利益:
2 212.89 GBP (76)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
68.27%
最大入金額:
119.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
2.87
長いトレード:
2 376 (53.17%)
短いトレード:
2 093 (46.83%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
4.74 GBP
平均利益:
13.41 GBP
平均損失:
-62.97 GBP
最大連続の負け:
30 (-134.93 GBP)
最大連続損失:
-3 783.08 GBP (10)
月間成長:
41.71%
年間予想:
504.09%
アルゴリズム取引:
63%
残高によるドローダウン:
絶対:
919.03 GBP
最大の:
7 398.49 GBP (98.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
83.06% (7 406.75 GBP)
エクイティによる:
94.81% (4 636.86 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 4343
XAUUSD 42
GBPAUD 16
AUDCAD 16
GBPCHF 11
GBPCAD 10
USDCHF 6
EURUSD 6
GBPJPY 4
USDSGD 3
AUDUSD 3
AUDCHF 3
USDJPY 3
USDCAD 2
GBPNZD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 23K
XAUUSD 3.8K
GBPAUD 309
AUDCAD 385
GBPCHF 151
GBPCAD -63
USDCHF 13
EURUSD 1
GBPJPY 44
USDSGD -67
AUDUSD -2
AUDCHF 0
USDJPY 30
USDCAD -1
GBPNZD 15
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 176K
XAUUSD 6.8K
GBPAUD 3.2K
AUDCAD 359
GBPCHF 776
GBPCAD -295
USDCHF 113
EURUSD 55
GBPJPY 767
USDSGD -980
AUDUSD 2
AUDCHF 16
USDJPY 550
USDCAD 10
GBPNZD 280
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +358.47 GBP
最悪のトレード: -835 GBP
最大連続の勝ち: 76
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +1 809.57 GBP
最大連続損失: -134.93 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 202
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10267
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5668
Exness-MT5Real8
0.91 × 948
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 37
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
150 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
最初は、1000 英国ポンド、うまくいけば互いに邪魔にならない 3 つの取引プログラム、そして市場に勝ちたいプロバイダーです。

このプログラムは非常に野心的で、できるだけ早く最初の預金を増やすことを目標としています。可能性は無限大です。 ;-)

!!!全額損失のリスクを負うことができない、または負いたくない場合は、購読しないでください!!!

今のところ信号は問題なく動作しています。これは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

いつでも 100% 負ける可能性があります (1000% 勝つことはめったにありません)。

投資は自己責任で行ってください。

ハッピートレーディング

マイル/時
レビューなし
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 21:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 08:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 07:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 09:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 22:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 14:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 11:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 21:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 18:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MPH MT5 GBP II
47 USD/月
2 084%
0
0
USD
21K
GBP
59
63%
4 469
88%
68%
1.66
4.74
GBP
95%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください