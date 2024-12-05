最初は、1000 英国ポンド、うまくいけば互いに邪魔にならない 3 つの取引プログラム、そして市場に勝ちたいプロバイダーです。





このプログラムは非常に野心的で、できるだけ早く最初の預金を増やすことを目標としています。可能性は無限大です。 ;-)





!!!全額損失のリスクを負うことができない、または負いたくない場合は、購読しないでください!!!





今のところ信号は問題なく動作しています。これは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。





いつでも 100% 負ける可能性があります (1000% 勝つことはめったにありません)。





投資は自己責任で行ってください。





ハッピートレーディング





マイル/時