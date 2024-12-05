СигналыРазделы
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 GBP II

Markus Peter Hohmann
0 отзывов
Надежность
58 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 2 163%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 467
Прибыльных трейдов:
3 961 (88.67%)
Убыточных трейдов:
506 (11.33%)
Лучший трейд:
358.47 GBP
Худший трейд:
-670.24 GBP
Общая прибыль:
53 047.00 GBP (430 421 pips)
Общий убыток:
-31 089.32 GBP (240 616 pips)
Макс. серия выигрышей:
162 (1 809.57 GBP)
Макс. прибыль в серии:
2 212.89 GBP (76)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
69.29%
Макс. загрузка депозита:
119.02%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
2.97
Длинных трейдов:
2 374 (53.15%)
Коротких трейдов:
2 093 (46.85%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
4.92 GBP
Средняя прибыль:
13.39 GBP
Средний убыток:
-61.44 GBP
Макс. серия проигрышей:
30 (-134.93 GBP)
Макс. убыток в серии:
-3 783.08 GBP (10)
Прирост в месяц:
48.75%
Годовой прогноз:
591.50%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
919.03 GBP
Максимальная:
7 398.49 GBP (98.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.06% (7 406.75 GBP)
По эквити:
94.81% (4 636.86 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 4343
XAUUSD 40
GBPAUD 16
AUDCAD 16
GBPCHF 11
GBPCAD 10
USDCHF 6
EURUSD 6
GBPJPY 4
USDSGD 3
AUDUSD 3
AUDCHF 3
USDJPY 3
USDCAD 2
GBPNZD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 23K
XAUUSD 4.8K
GBPAUD 309
AUDCAD 385
GBPCHF 151
GBPCAD -63
USDCHF 13
EURUSD 1
GBPJPY 44
USDSGD -67
AUDUSD -2
AUDCHF 0
USDJPY 30
USDCAD -1
GBPNZD 15
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 176K
XAUUSD 9.1K
GBPAUD 3.2K
AUDCAD 359
GBPCHF 776
GBPCAD -295
USDCHF 113
EURUSD 55
GBPJPY 767
USDSGD -980
AUDUSD 2
AUDCHF 16
USDJPY 550
USDCAD 10
GBPNZD 280
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +358.47 GBP
Худший трейд: -670 GBP
Макс. серия выигрышей: 76
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 809.57 GBP
Макс. убыток в серии: -134.93 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 202
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10267
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5668
Exness-MT5Real8
0.89 × 948
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 37
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
еще 150...
At the start: 1000 British pounds, 3 trading programs that hopefully don't get in each other's way, and a provider that wants to beat the market.

The programs are very ambitious with the goal of multiplying the initial deposit as quickly as possible. The sky is the limit. ;-)

!!!Don't subscribe if you can't or don't want to take the risk of a total loss!!!

So far the signal is working great. This is no guarantee for future performance.

You can lose 100% at any time (and rarely win 1000%).

You invest at your own risk.

Happy Trading

MPH
Нет отзывов
2025.12.23 08:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 07:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 09:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 22:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 14:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 11:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 21:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 18:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 15:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
