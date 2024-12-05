- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 467
Прибыльных трейдов:
3 961 (88.67%)
Убыточных трейдов:
506 (11.33%)
Лучший трейд:
358.47 GBP
Худший трейд:
-670.24 GBP
Общая прибыль:
53 047.00 GBP (430 421 pips)
Общий убыток:
-31 089.32 GBP (240 616 pips)
Макс. серия выигрышей:
162 (1 809.57 GBP)
Макс. прибыль в серии:
2 212.89 GBP (76)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
69.29%
Макс. загрузка депозита:
119.02%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
2.97
Длинных трейдов:
2 374 (53.15%)
Коротких трейдов:
2 093 (46.85%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
4.92 GBP
Средняя прибыль:
13.39 GBP
Средний убыток:
-61.44 GBP
Макс. серия проигрышей:
30 (-134.93 GBP)
Макс. убыток в серии:
-3 783.08 GBP (10)
Прирост в месяц:
48.75%
Годовой прогноз:
591.50%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
919.03 GBP
Максимальная:
7 398.49 GBP (98.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.06% (7 406.75 GBP)
По эквити:
94.81% (4 636.86 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4343
|XAUUSD
|40
|GBPAUD
|16
|AUDCAD
|16
|GBPCHF
|11
|GBPCAD
|10
|USDCHF
|6
|EURUSD
|6
|GBPJPY
|4
|USDSGD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|2
|GBPNZD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|23K
|XAUUSD
|4.8K
|GBPAUD
|309
|AUDCAD
|385
|GBPCHF
|151
|GBPCAD
|-63
|USDCHF
|13
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|44
|USDSGD
|-67
|AUDUSD
|-2
|AUDCHF
|0
|USDJPY
|30
|USDCAD
|-1
|GBPNZD
|15
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|176K
|XAUUSD
|9.1K
|GBPAUD
|3.2K
|AUDCAD
|359
|GBPCHF
|776
|GBPCAD
|-295
|USDCHF
|113
|EURUSD
|55
|GBPJPY
|767
|USDSGD
|-980
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|16
|USDJPY
|550
|USDCAD
|10
|GBPNZD
|280
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +358.47 GBP
Худший трейд: -670 GBP
Макс. серия выигрышей: 76
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 809.57 GBP
Макс. убыток в серии: -134.93 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 202
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10267
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5668
|
Exness-MT5Real8
|0.89 × 948
|
PacificUnionLLC-Live
|0.95 × 37
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
еще 150...
At the start: 1000 British pounds, 3 trading programs that hopefully don't get in each other's way, and a provider that wants to beat the market.
The programs are very ambitious with the goal of multiplying the initial deposit as quickly as possible. The sky is the limit. ;-)
!!!Don't subscribe if you can't or don't want to take the risk of a total loss!!!
So far the signal is working great. This is no guarantee for future performance.
You can lose 100% at any time (and rarely win 1000%).
You invest at your own risk.
Happy Trading
MPH
Нет отзывов
