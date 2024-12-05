信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MPH MT5 GBP II
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 GBP II

Markus Peter Hohmann
0条评论
可靠性
59
0 / 0 USD
每月复制 47 USD per 
增长自 2024 2 076%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 468
盈利交易:
3 961 (88.65%)
亏损交易:
507 (11.35%)
最好交易:
358.47 GBP
最差交易:
-835.22 GBP
毛利:
53 047.00 GBP (430 421 pips)
毛利亏损:
-31 925.75 GBP (243 177 pips)
最大连续赢利:
162 (1 809.57 GBP)
最大连续盈利:
2 212.89 GBP (76)
夏普比率:
0.05
交易活动:
69.29%
最大入金加载:
119.02%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
13 小时
采收率:
2.85
长期交易:
2 375 (53.16%)
短期交易:
2 093 (46.84%)
利润因子:
1.66
预期回报:
4.73 GBP
平均利润:
13.39 GBP
平均损失:
-62.97 GBP
最大连续失误:
30 (-134.93 GBP)
最大连续亏损:
-3 783.08 GBP (10)
每月增长:
44.45%
年度预测:
539.32%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
919.03 GBP
最大值:
7 398.49 GBP (98.92%)
相对跌幅:
结余:
83.06% (7 406.75 GBP)
净值:
94.81% (4 636.86 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 4343
XAUUSD 41
GBPAUD 16
AUDCAD 16
GBPCHF 11
GBPCAD 10
USDCHF 6
EURUSD 6
GBPJPY 4
USDSGD 3
AUDUSD 3
AUDCHF 3
USDJPY 3
USDCAD 2
GBPNZD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 23K
XAUUSD 3.7K
GBPAUD 309
AUDCAD 385
GBPCHF 151
GBPCAD -63
USDCHF 13
EURUSD 1
GBPJPY 44
USDSGD -67
AUDUSD -2
AUDCHF 0
USDJPY 30
USDCAD -1
GBPNZD 15
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 176K
XAUUSD 6.6K
GBPAUD 3.2K
AUDCAD 359
GBPCHF 776
GBPCAD -295
USDCHF 113
EURUSD 55
GBPJPY 767
USDSGD -980
AUDUSD 2
AUDCHF 16
USDJPY 550
USDCAD 10
GBPNZD 280
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +358.47 GBP
最差交易: -835 GBP
最大连续赢利: 76
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 809.57 GBP
最大连续亏损: -134.93 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 202
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10267
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5668
Exness-MT5Real8
0.91 × 948
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 37
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
150 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
At the start: 1000 British pounds, 3 trading programs that hopefully don't get in each other's way, and a provider that wants to beat the market.

The programs are very ambitious with the goal of multiplying the initial deposit as quickly as possible. The sky is the limit. ;-)

!!!Don't subscribe if you can't or don't want to take the risk of a total loss!!!

So far the signal is working great. This is no guarantee for future performance.

You can lose 100% at any time (and rarely win 1000%).

You invest at your own risk.

Happy Trading

MPH
没有评论
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 21:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 08:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 07:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 09:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 22:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 14:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 11:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 21:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 18:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MPH MT5 GBP II
每月47 USD
2 076%
0
0
USD
21K
GBP
59
63%
4 468
88%
69%
1.66
4.73
GBP
95%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载