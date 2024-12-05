- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 468
盈利交易:
3 961 (88.65%)
亏损交易:
507 (11.35%)
最好交易:
358.47 GBP
最差交易:
-835.22 GBP
毛利:
53 047.00 GBP (430 421 pips)
毛利亏损:
-31 925.75 GBP (243 177 pips)
最大连续赢利:
162 (1 809.57 GBP)
最大连续盈利:
2 212.89 GBP (76)
夏普比率:
0.05
交易活动:
69.29%
最大入金加载:
119.02%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
13 小时
采收率:
2.85
长期交易:
2 375 (53.16%)
短期交易:
2 093 (46.84%)
利润因子:
1.66
预期回报:
4.73 GBP
平均利润:
13.39 GBP
平均损失:
-62.97 GBP
最大连续失误:
30 (-134.93 GBP)
最大连续亏损:
-3 783.08 GBP (10)
每月增长:
44.45%
年度预测:
539.32%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
919.03 GBP
最大值:
7 398.49 GBP (98.92%)
相对跌幅:
结余:
83.06% (7 406.75 GBP)
净值:
94.81% (4 636.86 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4343
|XAUUSD
|41
|GBPAUD
|16
|AUDCAD
|16
|GBPCHF
|11
|GBPCAD
|10
|USDCHF
|6
|EURUSD
|6
|GBPJPY
|4
|USDSGD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|2
|GBPNZD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|23K
|XAUUSD
|3.7K
|GBPAUD
|309
|AUDCAD
|385
|GBPCHF
|151
|GBPCAD
|-63
|USDCHF
|13
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|44
|USDSGD
|-67
|AUDUSD
|-2
|AUDCHF
|0
|USDJPY
|30
|USDCAD
|-1
|GBPNZD
|15
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|176K
|XAUUSD
|6.6K
|GBPAUD
|3.2K
|AUDCAD
|359
|GBPCHF
|776
|GBPCAD
|-295
|USDCHF
|113
|EURUSD
|55
|GBPJPY
|767
|USDSGD
|-980
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|16
|USDJPY
|550
|USDCAD
|10
|GBPNZD
|280
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +358.47 GBP
最差交易: -835 GBP
最大连续赢利: 76
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 809.57 GBP
最大连续亏损: -134.93 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 202
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10267
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5668
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 948
|
PacificUnionLLC-Live
|0.95 × 37
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
At the start: 1000 British pounds, 3 trading programs that hopefully don't get in each other's way, and a provider that wants to beat the market.
The programs are very ambitious with the goal of multiplying the initial deposit as quickly as possible. The sky is the limit. ;-)
!!!Don't subscribe if you can't or don't want to take the risk of a total loss!!!
So far the signal is working great. This is no guarantee for future performance.
You can lose 100% at any time (and rarely win 1000%).
You invest at your own risk.
Happy Trading
MPH
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月47 USD
2 076%
0
0
USD
USD
21K
GBP
GBP
59
63%
4 468
88%
69%
1.66
4.73
GBP
GBP
95%
1:500