Trades insgesamt:
6 022
Gewinntrades:
4 746 (78.81%)
Verlusttrades:
1 276 (21.19%)
Bester Trade:
1 863.21 EUR
Schlechtester Trade:
-567.77 EUR
Bruttoprofit:
35 099.11 EUR (784 518 pips)
Bruttoverlust:
-19 340.88 EUR (450 660 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
59 (240.72 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 863.21 EUR (1)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
91.58%
Max deposit load:
30.12%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
8.00
Long-Positionen:
2 891 (48.01%)
Short-Positionen:
3 131 (51.99%)
Profit-Faktor:
1.81
Mathematische Gewinnerwartung:
2.62 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.40 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-15.16 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-108.67 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-810.27 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
2.19%
Jahresprognose:
26.59%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.19 EUR
Maximaler:
1 970.05 EUR (14.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.93% (1 308.66 EUR)
Kapital:
69.22% (9 084.99 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1743
|AUDCAD
|1445
|NZDCAD
|1256
|AUDNZD
|1158
|GBPUSD
|138
|USDCAD
|79
|EURCAD
|63
|NZDUSD
|57
|GBPCAD
|26
|EURJPY
|20
|USDCHF
|17
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|4
|CHFJPY
|3
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|6.2K
|NZDCAD
|6K
|AUDNZD
|3.4K
|GBPUSD
|45
|USDCAD
|89
|EURCAD
|-6
|NZDUSD
|271
|GBPCAD
|44
|EURJPY
|20
|USDCHF
|-40
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|16
|CHFJPY
|4
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|7
|NZDJPY
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|86K
|AUDCAD
|98K
|NZDCAD
|98K
|AUDNZD
|52K
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|1.7K
|EURCAD
|-7.1K
|NZDUSD
|1.6K
|GBPCAD
|1.7K
|EURJPY
|326
|USDCHF
|-250
|USDJPY
|210
|AUDUSD
|241
|CHFJPY
|114
|EURAUD
|84
|GBPAUD
|126
|GBPCHF
|100
|NZDJPY
|131
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.53 × 19
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.24 × 16963
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
StriforLLC-Live
|1.50 × 4
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
VantageInternational-Live 7
|1.57 × 148
This is okay but I found another signal where I can profit more.
Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.
Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !
Just started subscribing and trying it out. Take a look
dca như cẹc