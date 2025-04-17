SignaleKategorien
Firefly MT5
Eduard Mushkatin

Firefly MT5

Eduard Mushkatin
5 Bewertungen
Zuverlässigkeit
246 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 2 894%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 022
Gewinntrades:
4 746 (78.81%)
Verlusttrades:
1 276 (21.19%)
Bester Trade:
1 863.21 EUR
Schlechtester Trade:
-567.77 EUR
Bruttoprofit:
35 099.11 EUR (784 518 pips)
Bruttoverlust:
-19 340.88 EUR (450 660 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
59 (240.72 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 863.21 EUR (1)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
91.58%
Max deposit load:
30.12%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
8.00
Long-Positionen:
2 891 (48.01%)
Short-Positionen:
3 131 (51.99%)
Profit-Faktor:
1.81
Mathematische Gewinnerwartung:
2.62 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.40 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-15.16 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-108.67 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-810.27 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
2.19%
Jahresprognose:
26.59%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.19 EUR
Maximaler:
1 970.05 EUR (14.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.93% (1 308.66 EUR)
Kapital:
69.22% (9 084.99 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1743
AUDCAD 1445
NZDCAD 1256
AUDNZD 1158
GBPUSD 138
USDCAD 79
EURCAD 63
NZDUSD 57
GBPCAD 26
EURJPY 20
USDCHF 17
USDJPY 7
AUDUSD 4
CHFJPY 3
EURAUD 2
GBPAUD 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1.9K
AUDCAD 6.2K
NZDCAD 6K
AUDNZD 3.4K
GBPUSD 45
USDCAD 89
EURCAD -6
NZDUSD 271
GBPCAD 44
EURJPY 20
USDCHF -40
USDJPY 7
AUDUSD 16
CHFJPY 4
EURAUD 3
GBPAUD 5
GBPCHF 7
NZDJPY 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 86K
AUDCAD 98K
NZDCAD 98K
AUDNZD 52K
GBPUSD 1.1K
USDCAD 1.7K
EURCAD -7.1K
NZDUSD 1.6K
GBPCAD 1.7K
EURJPY 326
USDCHF -250
USDJPY 210
AUDUSD 241
CHFJPY 114
EURAUD 84
GBPAUD 126
GBPCHF 100
NZDJPY 131
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 863.21 EUR
Schlechtester Trade: -568 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +240.72 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -108.67 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.53 × 19
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
ICTrading-MT5-4
1.00 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.24 × 16963
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
StriforLLC-Live
1.50 × 4
PUPrime-Live2
1.55 × 319
VantageInternational-Live 7
1.57 × 148
noch 113 ...
Durchschnittliche Bewertung:
Patricio IV
39
Patricio IV 2025.04.17 06:52 
 

This is okay but I found another signal where I can profit more.

ReFg11
440
ReFg11 2025.03.23 13:53 
 

Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.

Rainer Korell
682
Rainer Korell 2025.03.21 16:16 
 

Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !

Xin Chang Liu
145
Xin Chang Liu 2025.01.05 14:37 
 

Just started subscribing and trying it out. Take a look

Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2024.12.04 12:43 
 

dca như cẹc

2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Firefly MT5
30 USD pro Monat
2 894%
0
0
USD
18K
EUR
246
99%
6 022
78%
92%
1.81
2.62
EUR
69%
1:500
Kopieren

