- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 004
盈利交易:
4 732 (78.81%)
亏损交易:
1 272 (21.19%)
最好交易:
1 863.21 EUR
最差交易:
-567.77 EUR
毛利:
34 976.62 EUR (782 858 pips)
毛利亏损:
-19 285.94 EUR (449 823 pips)
最大连续赢利:
59 (240.72 EUR)
最大连续盈利:
1 863.21 EUR (1)
夏普比率:
0.13
交易活动:
91.58%
最大入金加载:
30.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.96
长期交易:
2 891 (48.15%)
短期交易:
3 113 (51.85%)
利润因子:
1.81
预期回报:
2.61 EUR
平均利润:
7.39 EUR
平均损失:
-15.16 EUR
最大连续失误:
13 (-108.67 EUR)
最大连续亏损:
-810.27 EUR (3)
每月增长:
2.09%
年度预测:
26.67%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.19 EUR
最大值:
1 970.05 EUR (14.48%)
相对跌幅:
结余:
16.93% (1 308.66 EUR)
净值:
69.22% (9 084.99 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1734
|AUDCAD
|1439
|NZDCAD
|1256
|AUDNZD
|1155
|GBPUSD
|138
|USDCAD
|79
|EURCAD
|63
|NZDUSD
|57
|GBPCAD
|26
|EURJPY
|20
|USDCHF
|17
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|4
|CHFJPY
|3
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|6.1K
|NZDCAD
|6K
|AUDNZD
|3.4K
|GBPUSD
|45
|USDCAD
|89
|EURCAD
|-6
|NZDUSD
|271
|GBPCAD
|44
|EURJPY
|20
|USDCHF
|-40
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|16
|CHFJPY
|4
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|7
|NZDJPY
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|85K
|AUDCAD
|98K
|NZDCAD
|98K
|AUDNZD
|51K
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|1.7K
|EURCAD
|-7.1K
|NZDUSD
|1.6K
|GBPCAD
|1.7K
|EURJPY
|326
|USDCHF
|-250
|USDJPY
|210
|AUDUSD
|241
|CHFJPY
|114
|EURAUD
|84
|GBPAUD
|126
|GBPCHF
|100
|NZDJPY
|131
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 863.21 EUR
最差交易: -568 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +240.72 EUR
最大连续亏损: -108.67 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.53 × 19
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.24 × 16957
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
StriforLLC-Live
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.55 × 40
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
This is okay but I found another signal where I can profit more.
Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.
Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !
Just started subscribing and trying it out. Take a look
dca như cẹc