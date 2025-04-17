信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Firefly MT5
Eduard Mushkatin

Firefly MT5

Eduard Mushkatin
5条评论
可靠性
245
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 2 882%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 004
盈利交易:
4 732 (78.81%)
亏损交易:
1 272 (21.19%)
最好交易:
1 863.21 EUR
最差交易:
-567.77 EUR
毛利:
34 976.62 EUR (782 858 pips)
毛利亏损:
-19 285.94 EUR (449 823 pips)
最大连续赢利:
59 (240.72 EUR)
最大连续盈利:
1 863.21 EUR (1)
夏普比率:
0.13
交易活动:
91.58%
最大入金加载:
30.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.96
长期交易:
2 891 (48.15%)
短期交易:
3 113 (51.85%)
利润因子:
1.81
预期回报:
2.61 EUR
平均利润:
7.39 EUR
平均损失:
-15.16 EUR
最大连续失误:
13 (-108.67 EUR)
最大连续亏损:
-810.27 EUR (3)
每月增长:
2.09%
年度预测:
26.67%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.19 EUR
最大值:
1 970.05 EUR (14.48%)
相对跌幅:
结余:
16.93% (1 308.66 EUR)
净值:
69.22% (9 084.99 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1734
AUDCAD 1439
NZDCAD 1256
AUDNZD 1155
GBPUSD 138
USDCAD 79
EURCAD 63
NZDUSD 57
GBPCAD 26
EURJPY 20
USDCHF 17
USDJPY 7
AUDUSD 4
CHFJPY 3
EURAUD 2
GBPAUD 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 1.9K
AUDCAD 6.1K
NZDCAD 6K
AUDNZD 3.4K
GBPUSD 45
USDCAD 89
EURCAD -6
NZDUSD 271
GBPCAD 44
EURJPY 20
USDCHF -40
USDJPY 7
AUDUSD 16
CHFJPY 4
EURAUD 3
GBPAUD 5
GBPCHF 7
NZDJPY 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 85K
AUDCAD 98K
NZDCAD 98K
AUDNZD 51K
GBPUSD 1.1K
USDCAD 1.7K
EURCAD -7.1K
NZDUSD 1.6K
GBPCAD 1.7K
EURJPY 326
USDCHF -250
USDJPY 210
AUDUSD 241
CHFJPY 114
EURAUD 84
GBPAUD 126
GBPCHF 100
NZDJPY 131
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 863.21 EUR
最差交易: -568 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +240.72 EUR
最大连续亏损: -108.67 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.53 × 19
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
ICTrading-MT5-4
1.00 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.24 × 16957
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
StriforLLC-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real7
1.55 × 40
PUPrime-Live2
1.55 × 319
109 更多...
平均等级:
Patricio IV
39
Patricio IV 2025.04.17 06:52 
 

This is okay but I found another signal where I can profit more.

ReFg11
440
ReFg11 2025.03.23 13:53 
 

Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.

Rainer Korell
681
Rainer Korell 2025.03.21 16:16 
 

Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !

Xin Chang Liu
145
Xin Chang Liu 2025.01.05 14:37 
 

Just started subscribing and trying it out. Take a look

Nhut Anh Phan
1529
Nhut Anh Phan 2024.12.04 12:43 
 

dca như cẹc

2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
