- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6 007
Negociações com lucro:
4 735 (78.82%)
Negociações com perda:
1 272 (21.18%)
Melhor negociação:
1 863.21 EUR
Pior negociação:
-567.77 EUR
Lucro bruto:
34 981.49 EUR (782 905 pips)
Perda bruta:
-19 286.95 EUR (449 823 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
59 (240.72 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 863.21 EUR (1)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
91.58%
Depósito máximo carregado:
30.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.97
Negociações longas:
2 891 (48.13%)
Negociações curtas:
3 116 (51.87%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
2.61 EUR
Lucro médio:
7.39 EUR
Perda média:
-15.16 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-108.67 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-810.27 EUR (3)
Crescimento mensal:
1.88%
Previsão anual:
24.17%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.19 EUR
Máximo:
1 970.05 EUR (14.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.93% (1 308.66 EUR)
Pelo Capital Líquido:
69.22% (9 084.99 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1734
|AUDCAD
|1442
|NZDCAD
|1256
|AUDNZD
|1155
|GBPUSD
|138
|USDCAD
|79
|EURCAD
|63
|NZDUSD
|57
|GBPCAD
|26
|EURJPY
|20
|USDCHF
|17
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|4
|CHFJPY
|3
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|6.1K
|NZDCAD
|6K
|AUDNZD
|3.4K
|GBPUSD
|45
|USDCAD
|89
|EURCAD
|-6
|NZDUSD
|271
|GBPCAD
|44
|EURJPY
|20
|USDCHF
|-40
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|16
|CHFJPY
|4
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|7
|NZDJPY
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|85K
|AUDCAD
|98K
|NZDCAD
|98K
|AUDNZD
|51K
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|1.7K
|EURCAD
|-7.1K
|NZDUSD
|1.6K
|GBPCAD
|1.7K
|EURJPY
|326
|USDCHF
|-250
|USDJPY
|210
|AUDUSD
|241
|CHFJPY
|114
|EURAUD
|84
|GBPAUD
|126
|GBPCHF
|100
|NZDJPY
|131
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 863.21 EUR
Pior negociação: -568 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +240.72 EUR
Máxima perda consecutiva: -108.67 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.53 × 19
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.24 × 16960
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
112 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2 883%
0
0
USD
USD
18K
EUR
EUR
246
99%
6 007
78%
92%
1.81
2.61
EUR
EUR
69%
1:500
This is okay but I found another signal where I can profit more.
Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.
Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !
Just started subscribing and trying it out. Take a look
dca như cẹc