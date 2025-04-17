SinaisSeções
Eduard Mushkatin

Firefly MT5

5 comentários
Confiabilidade
246 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2021 2 883%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 007
Negociações com lucro:
4 735 (78.82%)
Negociações com perda:
1 272 (21.18%)
Melhor negociação:
1 863.21 EUR
Pior negociação:
-567.77 EUR
Lucro bruto:
34 981.49 EUR (782 905 pips)
Perda bruta:
-19 286.95 EUR (449 823 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
59 (240.72 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 863.21 EUR (1)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
91.58%
Depósito máximo carregado:
30.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.97
Negociações longas:
2 891 (48.13%)
Negociações curtas:
3 116 (51.87%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
2.61 EUR
Lucro médio:
7.39 EUR
Perda média:
-15.16 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-108.67 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-810.27 EUR (3)
Crescimento mensal:
1.88%
Previsão anual:
24.17%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.19 EUR
Máximo:
1 970.05 EUR (14.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.93% (1 308.66 EUR)
Pelo Capital Líquido:
69.22% (9 084.99 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1734
AUDCAD 1442
NZDCAD 1256
AUDNZD 1155
GBPUSD 138
USDCAD 79
EURCAD 63
NZDUSD 57
GBPCAD 26
EURJPY 20
USDCHF 17
USDJPY 7
AUDUSD 4
CHFJPY 3
EURAUD 2
GBPAUD 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1.9K
AUDCAD 6.1K
NZDCAD 6K
AUDNZD 3.4K
GBPUSD 45
USDCAD 89
EURCAD -6
NZDUSD 271
GBPCAD 44
EURJPY 20
USDCHF -40
USDJPY 7
AUDUSD 16
CHFJPY 4
EURAUD 3
GBPAUD 5
GBPCHF 7
NZDJPY 8
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 85K
AUDCAD 98K
NZDCAD 98K
AUDNZD 51K
GBPUSD 1.1K
USDCAD 1.7K
EURCAD -7.1K
NZDUSD 1.6K
GBPCAD 1.7K
EURJPY 326
USDCHF -250
USDJPY 210
AUDUSD 241
CHFJPY 114
EURAUD 84
GBPAUD 126
GBPCHF 100
NZDJPY 131
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 863.21 EUR
Pior negociação: -568 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +240.72 EUR
Máxima perda consecutiva: -108.67 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.53 × 19
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.24 × 16960
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
112 mais ...
Classificação Média:
Patricio IV
39
Patricio IV 2025.04.17 06:52 
 

This is okay but I found another signal where I can profit more.

ReFg11
440
ReFg11 2025.03.23 13:53 
 

Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.

Rainer Korell
681
Rainer Korell 2025.03.21 16:16 
 

Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !

Xin Chang Liu
145
Xin Chang Liu 2025.01.05 14:37 
 

Just started subscribing and trying it out. Take a look

Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2024.12.04 12:43 
 

dca như cẹc

2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
