시그널 / MetaTrader 5 / Firefly MT5
Eduard Mushkatin

Firefly MT5

Eduard Mushkatin
5 리뷰
안정성
247
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 2 904%
RoboForex-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
6 045
이익 거래:
4 768 (78.87%)
손실 거래:
1 277 (21.12%)
최고의 거래:
1 863.21 EUR
최악의 거래:
-567.77 EUR
총 수익:
35 170.69 EUR (785 381 pips)
총 손실:
-19 362.50 EUR (450 738 pips)
연속 최대 이익:
59 (240.72 EUR)
연속 최대 이익:
1 863.21 EUR (1)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
91.58%
최대 입금량:
30.12%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
8.02
롱(주식매수):
2 896 (47.91%)
숏(주식차입매도):
3 149 (52.09%)
수익 요인:
1.82
기대수익:
2.62 EUR
평균 이익:
7.38 EUR
평균 손실:
-15.16 EUR
연속 최대 손실:
13 (-108.67 EUR)
연속 최대 손실:
-810.27 EUR (3)
월별 성장률:
2.08%
연간 예측:
26.06%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.19 EUR
최대한의:
1 970.05 EUR (14.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.93% (1 308.66 EUR)
자본금별:
69.22% (9 084.99 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 1748
AUDCAD 1455
NZDCAD 1256
AUDNZD 1166
GBPUSD 138
USDCAD 79
EURCAD 63
NZDUSD 57
GBPCAD 26
EURJPY 20
USDCHF 17
USDJPY 7
AUDUSD 4
CHFJPY 3
EURAUD 2
GBPAUD 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 1.9K
AUDCAD 6.2K
NZDCAD 6K
AUDNZD 3.4K
GBPUSD 45
USDCAD 89
EURCAD -6
NZDUSD 271
GBPCAD 44
EURJPY 20
USDCHF -40
USDJPY 7
AUDUSD 16
CHFJPY 4
EURAUD 3
GBPAUD 5
GBPCHF 7
NZDJPY 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 86K
AUDCAD 99K
NZDCAD 98K
AUDNZD 52K
GBPUSD 1.1K
USDCAD 1.7K
EURCAD -7.1K
NZDUSD 1.6K
GBPCAD 1.7K
EURJPY 326
USDCHF -250
USDJPY 210
AUDUSD 241
CHFJPY 114
EURAUD 84
GBPAUD 126
GBPCHF 100
NZDJPY 131
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 863.21 EUR
최악의 거래: -568 EUR
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +240.72 EUR
연속 최대 손실: -108.67 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.53 × 19
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
ICTrading-MT5-4
1.00 × 6
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
RoboForex-ECN
1.24 × 17029
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
StriforLLC-Live
1.50 × 4
PUPrime-Live2
1.55 × 319
Exness-MT5Real7
1.55 × 40
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
120 더...
평균 평점:
Patricio IV
39
Patricio IV 2025.04.17 06:52 
 

This is okay but I found another signal where I can profit more.

ReFg11
440
ReFg11 2025.03.23 13:53 
 

Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.

Rainer Korell
689
Rainer Korell 2025.03.21 16:16 
 

Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !

Xin Chang Liu
145
Xin Chang Liu 2025.01.05 14:37 
 

Just started subscribing and trying it out. Take a look

Nhut Anh Phan
1564
Nhut Anh Phan 2024.12.04 12:43 
 

dca như cẹc

2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.