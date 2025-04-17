- 자본
트레이드:
6 045
이익 거래:
4 768 (78.87%)
손실 거래:
1 277 (21.12%)
최고의 거래:
1 863.21 EUR
최악의 거래:
-567.77 EUR
총 수익:
35 170.69 EUR (785 381 pips)
총 손실:
-19 362.50 EUR (450 738 pips)
연속 최대 이익:
59 (240.72 EUR)
연속 최대 이익:
1 863.21 EUR (1)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
91.58%
최대 입금량:
30.12%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
8.02
롱(주식매수):
2 896 (47.91%)
숏(주식차입매도):
3 149 (52.09%)
수익 요인:
1.82
기대수익:
2.62 EUR
평균 이익:
7.38 EUR
평균 손실:
-15.16 EUR
연속 최대 손실:
13 (-108.67 EUR)
연속 최대 손실:
-810.27 EUR (3)
월별 성장률:
2.08%
연간 예측:
26.06%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.19 EUR
최대한의:
1 970.05 EUR (14.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.93% (1 308.66 EUR)
자본금별:
69.22% (9 084.99 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1748
|AUDCAD
|1455
|NZDCAD
|1256
|AUDNZD
|1166
|GBPUSD
|138
|USDCAD
|79
|EURCAD
|63
|NZDUSD
|57
|GBPCAD
|26
|EURJPY
|20
|USDCHF
|17
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|4
|CHFJPY
|3
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|6.2K
|NZDCAD
|6K
|AUDNZD
|3.4K
|GBPUSD
|45
|USDCAD
|89
|EURCAD
|-6
|NZDUSD
|271
|GBPCAD
|44
|EURJPY
|20
|USDCHF
|-40
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|16
|CHFJPY
|4
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|7
|NZDJPY
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|86K
|AUDCAD
|99K
|NZDCAD
|98K
|AUDNZD
|52K
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|1.7K
|EURCAD
|-7.1K
|NZDUSD
|1.6K
|GBPCAD
|1.7K
|EURJPY
|326
|USDCHF
|-250
|USDJPY
|210
|AUDUSD
|241
|CHFJPY
|114
|EURAUD
|84
|GBPAUD
|126
|GBPCHF
|100
|NZDJPY
|131
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 863.21 EUR
최악의 거래: -568 EUR
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +240.72 EUR
연속 최대 손실: -108.67 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.53 × 19
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.24 × 17029
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
StriforLLC-Live
|1.50 × 4
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
Exness-MT5Real7
|1.55 × 40
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
This is okay but I found another signal where I can profit more.
Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.
Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !
Just started subscribing and trying it out. Take a look
dca như cẹc