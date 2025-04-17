SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Firefly MT5
Eduard Mushkatin

Firefly MT5

Eduard Mushkatin
5 avis
Fiabilité
233 semaines
2 / 2.4K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 2 638%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 672
Bénéfice trades:
4 449 (78.43%)
Perte trades:
1 223 (21.56%)
Meilleure transaction:
1 863.21 EUR
Pire transaction:
-567.77 EUR
Bénéfice brut:
31 921.23 EUR (760 612 pips)
Perte brute:
-17 665.71 EUR (432 006 pips)
Gains consécutifs maximales:
59 (240.72 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 863.21 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
90.58%
Charge de dépôt maximale:
30.12%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
7.24
Longs trades:
2 720 (47.95%)
Courts trades:
2 952 (52.05%)
Facteur de profit:
1.81
Rendement attendu:
2.51 EUR
Bénéfice moyen:
7.17 EUR
Perte moyenne:
-14.44 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-108.67 EUR)
Perte consécutive maximale:
-810.27 EUR (3)
Croissance mensuelle:
2.80%
Prévision annuelle:
34.03%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.19 EUR
Maximal:
1 970.05 EUR (14.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.93% (1 308.66 EUR)
Par fonds propres:
69.22% (9 084.99 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1660
AUDCAD 1352
NZDCAD 1183
AUDNZD 1079
GBPUSD 138
USDCAD 69
EURCAD 63
NZDUSD 45
GBPCAD 26
EURJPY 20
USDCHF 17
USDJPY 7
AUDUSD 4
CHFJPY 3
EURAUD 2
GBPAUD 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.5K
AUDCAD 5.7K
NZDCAD 5.6K
AUDNZD 3.1K
GBPUSD 45
USDCAD 74
EURCAD -6
NZDUSD 185
GBPCAD 44
EURJPY 20
USDCHF -40
USDJPY 7
AUDUSD 16
CHFJPY 4
EURAUD 3
GBPAUD 5
GBPCHF 7
NZDJPY 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 80K
AUDCAD 95K
NZDCAD 100K
AUDNZD 53K
GBPUSD 1.1K
USDCAD 3.3K
EURCAD -7.1K
NZDUSD 447
GBPCAD 1.7K
EURJPY 326
USDCHF -250
USDJPY 210
AUDUSD 241
CHFJPY 114
EURAUD 84
GBPAUD 126
GBPCHF 100
NZDJPY 131
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 863.21 EUR
Pire transaction: -568 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +240.72 EUR
Perte consécutive maximale: -108.67 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.10 × 63
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.53 × 19
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 6
Exness-MT5Real7
1.07 × 29
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
RoboForex-ECN
1.25 × 16705
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.47 × 910
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
StriforLLC-Live
1.50 × 4
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
66 plus...
Note moyenne:
Patricio IV
39
Patricio IV 2025.04.17 06:52 
 

This is okay but I found another signal where I can profit more.

ReFg11
440
ReFg11 2025.03.23 13:53 
 

Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.

Rainer Korell
650
Rainer Korell 2025.03.21 16:16 
 

Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !

Xin Chang Liu
145
Xin Chang Liu 2025.01.05 14:37 
 

Just started subscribing and trying it out. Take a look

Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2024.12.04 12:43 
 

dca như cẹc

2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Firefly MT5
30 USD par mois
2 638%
2
2.4K
USD
16K
EUR
233
99%
5 672
78%
91%
1.80
2.51
EUR
69%
1:500
