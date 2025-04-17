- Croissance
Trades:
5 672
Bénéfice trades:
4 449 (78.43%)
Perte trades:
1 223 (21.56%)
Meilleure transaction:
1 863.21 EUR
Pire transaction:
-567.77 EUR
Bénéfice brut:
31 921.23 EUR (760 612 pips)
Perte brute:
-17 665.71 EUR (432 006 pips)
Gains consécutifs maximales:
59 (240.72 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 863.21 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
90.58%
Charge de dépôt maximale:
30.12%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
7.24
Longs trades:
2 720 (47.95%)
Courts trades:
2 952 (52.05%)
Facteur de profit:
1.81
Rendement attendu:
2.51 EUR
Bénéfice moyen:
7.17 EUR
Perte moyenne:
-14.44 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-108.67 EUR)
Perte consécutive maximale:
-810.27 EUR (3)
Croissance mensuelle:
2.80%
Prévision annuelle:
34.03%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.19 EUR
Maximal:
1 970.05 EUR (14.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.93% (1 308.66 EUR)
Par fonds propres:
69.22% (9 084.99 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1660
|AUDCAD
|1352
|NZDCAD
|1183
|AUDNZD
|1079
|GBPUSD
|138
|USDCAD
|69
|EURCAD
|63
|NZDUSD
|45
|GBPCAD
|26
|EURJPY
|20
|USDCHF
|17
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|4
|CHFJPY
|3
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1.5K
|AUDCAD
|5.7K
|NZDCAD
|5.6K
|AUDNZD
|3.1K
|GBPUSD
|45
|USDCAD
|74
|EURCAD
|-6
|NZDUSD
|185
|GBPCAD
|44
|EURJPY
|20
|USDCHF
|-40
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|16
|CHFJPY
|4
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|7
|NZDJPY
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|80K
|AUDCAD
|95K
|NZDCAD
|100K
|AUDNZD
|53K
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|3.3K
|EURCAD
|-7.1K
|NZDUSD
|447
|GBPCAD
|1.7K
|EURJPY
|326
|USDCHF
|-250
|USDJPY
|210
|AUDUSD
|241
|CHFJPY
|114
|EURAUD
|84
|GBPAUD
|126
|GBPCHF
|100
|NZDJPY
|131
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.10 × 63
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.53 × 19
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 6
|
Exness-MT5Real7
|1.07 × 29
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 21
|
RoboForex-ECN
|1.25 × 16705
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.47 × 910
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
StriforLLC-Live
|1.50 × 4
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This is okay but I found another signal where I can profit more.
Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.
Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !
Just started subscribing and trying it out. Take a look
dca như cẹc