İşlemler:
5 672
Kârla kapanan işlemler:
4 449 (78.43%)
Zararla kapanan işlemler:
1 223 (21.56%)
En iyi işlem:
1 863.21 EUR
En kötü işlem:
-567.77 EUR
Brüt kâr:
31 921.23 EUR (760 612 pips)
Brüt zarar:
-17 665.71 EUR (432 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (240.72 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 863.21 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
90.58%
Maks. mevduat yükü:
30.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.24
Alış işlemleri:
2 720 (47.95%)
Satış işlemleri:
2 952 (52.05%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
2.51 EUR
Ortalama kâr:
7.17 EUR
Ortalama zarar:
-14.44 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-108.67 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-810.27 EUR (3)
Aylık büyüme:
2.64%
Yıllık tahmin:
34.03%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.19 EUR
Maksimum:
1 970.05 EUR (14.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.93% (1 308.66 EUR)
Varlığa göre:
69.22% (9 084.99 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1660
|AUDCAD
|1352
|NZDCAD
|1183
|AUDNZD
|1079
|GBPUSD
|138
|USDCAD
|69
|EURCAD
|63
|NZDUSD
|45
|GBPCAD
|26
|EURJPY
|20
|USDCHF
|17
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|4
|CHFJPY
|3
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.5K
|AUDCAD
|5.7K
|NZDCAD
|5.6K
|AUDNZD
|3.1K
|GBPUSD
|45
|USDCAD
|74
|EURCAD
|-6
|NZDUSD
|185
|GBPCAD
|44
|EURJPY
|20
|USDCHF
|-40
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|16
|CHFJPY
|4
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|7
|NZDJPY
|8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|80K
|AUDCAD
|95K
|NZDCAD
|100K
|AUDNZD
|53K
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|3.3K
|EURCAD
|-7.1K
|NZDUSD
|447
|GBPCAD
|1.7K
|EURJPY
|326
|USDCHF
|-250
|USDJPY
|210
|AUDUSD
|241
|CHFJPY
|114
|EURAUD
|84
|GBPAUD
|126
|GBPCHF
|100
|NZDJPY
|131
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 863.21 EUR
En kötü işlem: -568 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +240.72 EUR
Maksimum ardışık zarar: -108.67 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VantageFX-Live
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Tradestone-Real
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.10 × 63
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
ICMarkets-MT5
|0.53 × 19
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
Alpari-Real01
|0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
RannForex-Server
|0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 6
Exness-MT5Real7
|1.07 × 29
FusionMarkets-Live
|1.19 × 21
RoboForex-ECN
|1.25 × 16705
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
|1.47 × 910
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
StriforLLC-Live
|1.50 × 4
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2 638%
2
2.4K
USD
USD
16K
EUR
EUR
233
99%
5 672
78%
91%
1.80
2.51
EUR
EUR
69%
1:500
This is okay but I found another signal where I can profit more.
Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.
Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !
Just started subscribing and trying it out. Take a look
dca như cẹc