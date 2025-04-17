SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Firefly MT5
Eduard Mushkatin

Firefly MT5

Eduard Mushkatin
5 inceleme
Güvenilirlik
233 hafta
2 / 2.4K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 2 638%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 672
Kârla kapanan işlemler:
4 449 (78.43%)
Zararla kapanan işlemler:
1 223 (21.56%)
En iyi işlem:
1 863.21 EUR
En kötü işlem:
-567.77 EUR
Brüt kâr:
31 921.23 EUR (760 612 pips)
Brüt zarar:
-17 665.71 EUR (432 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (240.72 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 863.21 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
90.58%
Maks. mevduat yükü:
30.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.24
Alış işlemleri:
2 720 (47.95%)
Satış işlemleri:
2 952 (52.05%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
2.51 EUR
Ortalama kâr:
7.17 EUR
Ortalama zarar:
-14.44 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-108.67 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-810.27 EUR (3)
Aylık büyüme:
2.64%
Yıllık tahmin:
34.03%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.19 EUR
Maksimum:
1 970.05 EUR (14.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.93% (1 308.66 EUR)
Varlığa göre:
69.22% (9 084.99 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1660
AUDCAD 1352
NZDCAD 1183
AUDNZD 1079
GBPUSD 138
USDCAD 69
EURCAD 63
NZDUSD 45
GBPCAD 26
EURJPY 20
USDCHF 17
USDJPY 7
AUDUSD 4
CHFJPY 3
EURAUD 2
GBPAUD 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.5K
AUDCAD 5.7K
NZDCAD 5.6K
AUDNZD 3.1K
GBPUSD 45
USDCAD 74
EURCAD -6
NZDUSD 185
GBPCAD 44
EURJPY 20
USDCHF -40
USDJPY 7
AUDUSD 16
CHFJPY 4
EURAUD 3
GBPAUD 5
GBPCHF 7
NZDJPY 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 80K
AUDCAD 95K
NZDCAD 100K
AUDNZD 53K
GBPUSD 1.1K
USDCAD 3.3K
EURCAD -7.1K
NZDUSD 447
GBPCAD 1.7K
EURJPY 326
USDCHF -250
USDJPY 210
AUDUSD 241
CHFJPY 114
EURAUD 84
GBPAUD 126
GBPCHF 100
NZDJPY 131
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 863.21 EUR
En kötü işlem: -568 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +240.72 EUR
Maksimum ardışık zarar: -108.67 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.10 × 63
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.53 × 19
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 6
Exness-MT5Real7
1.07 × 29
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
RoboForex-ECN
1.25 × 16705
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.47 × 910
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
StriforLLC-Live
1.50 × 4
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
66 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Ortalama derecelendirme:
Patricio IV
39
Patricio IV 2025.04.17 06:52 
 

This is okay but I found another signal where I can profit more.

ReFg11
440
ReFg11 2025.03.23 13:53 
 

Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.

Rainer Korell
650
Rainer Korell 2025.03.21 16:16 
 

Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !

Xin Chang Liu
145
Xin Chang Liu 2025.01.05 14:37 
 

Just started subscribing and trying it out. Take a look

Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2024.12.04 12:43 
 

dca như cẹc

2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Firefly MT5
Ayda 30 USD
2 638%
2
2.4K
USD
16K
EUR
233
99%
5 672
78%
91%
1.80
2.51
EUR
69%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.