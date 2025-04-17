- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6 004
Прибыльных трейдов:
4 732 (78.81%)
Убыточных трейдов:
1 272 (21.19%)
Лучший трейд:
1 863.21 EUR
Худший трейд:
-567.77 EUR
Общая прибыль:
34 976.62 EUR (782 858 pips)
Общий убыток:
-19 285.94 EUR (449 823 pips)
Макс. серия выигрышей:
59 (240.72 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 863.21 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
91.58%
Макс. загрузка депозита:
30.12%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.96
Длинных трейдов:
2 891 (48.15%)
Коротких трейдов:
3 113 (51.85%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
2.61 EUR
Средняя прибыль:
7.39 EUR
Средний убыток:
-15.16 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-108.67 EUR)
Макс. убыток в серии:
-810.27 EUR (3)
Прирост в месяц:
2.15%
Годовой прогноз:
26.67%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.19 EUR
Максимальная:
1 970.05 EUR (14.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.93% (1 308.66 EUR)
По эквити:
69.22% (9 084.99 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1734
|AUDCAD
|1439
|NZDCAD
|1256
|AUDNZD
|1155
|GBPUSD
|138
|USDCAD
|79
|EURCAD
|63
|NZDUSD
|57
|GBPCAD
|26
|EURJPY
|20
|USDCHF
|17
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|4
|CHFJPY
|3
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|6.1K
|NZDCAD
|6K
|AUDNZD
|3.4K
|GBPUSD
|45
|USDCAD
|89
|EURCAD
|-6
|NZDUSD
|271
|GBPCAD
|44
|EURJPY
|20
|USDCHF
|-40
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|16
|CHFJPY
|4
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|7
|NZDJPY
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|85K
|AUDCAD
|98K
|NZDCAD
|98K
|AUDNZD
|51K
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|1.7K
|EURCAD
|-7.1K
|NZDUSD
|1.6K
|GBPCAD
|1.7K
|EURJPY
|326
|USDCHF
|-250
|USDJPY
|210
|AUDUSD
|241
|CHFJPY
|114
|EURAUD
|84
|GBPAUD
|126
|GBPCHF
|100
|NZDJPY
|131
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 863.21 EUR
Худший трейд: -568 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +240.72 EUR
Макс. убыток в серии: -108.67 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.53 × 19
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.24 × 16957
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
StriforLLC-Live
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.55 × 40
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2 882%
0
0
USD
USD
18K
EUR
EUR
245
99%
6 004
78%
92%
1.81
2.61
EUR
EUR
69%
1:500
This is okay but I found another signal where I can profit more.
Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.
Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !
Just started subscribing and trying it out. Take a look
dca như cẹc