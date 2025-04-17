СигналыРазделы
Eduard Mushkatin

Firefly MT5

Eduard Mushkatin
5 отзывов
Надежность
245 недель
0 / 0 USD
прирост с 2021 2 882%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 004
Прибыльных трейдов:
4 732 (78.81%)
Убыточных трейдов:
1 272 (21.19%)
Лучший трейд:
1 863.21 EUR
Худший трейд:
-567.77 EUR
Общая прибыль:
34 976.62 EUR (782 858 pips)
Общий убыток:
-19 285.94 EUR (449 823 pips)
Макс. серия выигрышей:
59 (240.72 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 863.21 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
91.58%
Макс. загрузка депозита:
30.12%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.96
Длинных трейдов:
2 891 (48.15%)
Коротких трейдов:
3 113 (51.85%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
2.61 EUR
Средняя прибыль:
7.39 EUR
Средний убыток:
-15.16 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-108.67 EUR)
Макс. убыток в серии:
-810.27 EUR (3)
Прирост в месяц:
2.15%
Годовой прогноз:
26.67%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.19 EUR
Максимальная:
1 970.05 EUR (14.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.93% (1 308.66 EUR)
По эквити:
69.22% (9 084.99 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1734
AUDCAD 1439
NZDCAD 1256
AUDNZD 1155
GBPUSD 138
USDCAD 79
EURCAD 63
NZDUSD 57
GBPCAD 26
EURJPY 20
USDCHF 17
USDJPY 7
AUDUSD 4
CHFJPY 3
EURAUD 2
GBPAUD 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.9K
AUDCAD 6.1K
NZDCAD 6K
AUDNZD 3.4K
GBPUSD 45
USDCAD 89
EURCAD -6
NZDUSD 271
GBPCAD 44
EURJPY 20
USDCHF -40
USDJPY 7
AUDUSD 16
CHFJPY 4
EURAUD 3
GBPAUD 5
GBPCHF 7
NZDJPY 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 85K
AUDCAD 98K
NZDCAD 98K
AUDNZD 51K
GBPUSD 1.1K
USDCAD 1.7K
EURCAD -7.1K
NZDUSD 1.6K
GBPCAD 1.7K
EURJPY 326
USDCHF -250
USDJPY 210
AUDUSD 241
CHFJPY 114
EURAUD 84
GBPAUD 126
GBPCHF 100
NZDJPY 131
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 863.21 EUR
Худший трейд: -568 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +240.72 EUR
Макс. убыток в серии: -108.67 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.53 × 19
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
ICTrading-MT5-4
1.00 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.24 × 16957
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
StriforLLC-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real7
1.55 × 40
PUPrime-Live2
1.55 × 319
еще 109...
Средняя оценка:
Patricio IV
39
Patricio IV 2025.04.17 06:52 
 

This is okay but I found another signal where I can profit more.

ReFg11
440
ReFg11 2025.03.23 13:53 
 

Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.

Rainer Korell
680
Rainer Korell 2025.03.21 16:16 
 

Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !

Xin Chang Liu
145
Xin Chang Liu 2025.01.05 14:37 
 

Just started subscribing and trying it out. Take a look

Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2024.12.04 12:43 
 

dca như cẹc

2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Firefly MT5
30 USD в месяц
2 882%
0
0
USD
18K
EUR
245
99%
6 004
78%
92%
1.81
2.61
EUR
69%
1:500
