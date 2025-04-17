シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Firefly MT5
Eduard Mushkatin

Firefly MT5

Eduard Mushkatin
レビュー5件
信頼性
246週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 2 883%
RoboForex-ECN
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 007
利益トレード:
4 735 (78.82%)
損失トレード:
1 272 (21.18%)
ベストトレード:
1 863.21 EUR
最悪のトレード:
-567.77 EUR
総利益:
34 981.49 EUR (782 905 pips)
総損失:
-19 286.95 EUR (449 823 pips)
最大連続の勝ち:
59 (240.72 EUR)
最大連続利益:
1 863.21 EUR (1)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
91.58%
最大入金額:
30.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.97
長いトレード:
2 891 (48.13%)
短いトレード:
3 116 (51.87%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
2.61 EUR
平均利益:
7.39 EUR
平均損失:
-15.16 EUR
最大連続の負け:
13 (-108.67 EUR)
最大連続損失:
-810.27 EUR (3)
月間成長:
1.86%
年間予想:
24.17%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.19 EUR
最大の:
1 970.05 EUR (14.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.93% (1 308.66 EUR)
エクイティによる:
69.22% (9 084.99 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 1734
AUDCAD 1442
NZDCAD 1256
AUDNZD 1155
GBPUSD 138
USDCAD 79
EURCAD 63
NZDUSD 57
GBPCAD 26
EURJPY 20
USDCHF 17
USDJPY 7
AUDUSD 4
CHFJPY 3
EURAUD 2
GBPAUD 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 1.9K
AUDCAD 6.1K
NZDCAD 6K
AUDNZD 3.4K
GBPUSD 45
USDCAD 89
EURCAD -6
NZDUSD 271
GBPCAD 44
EURJPY 20
USDCHF -40
USDJPY 7
AUDUSD 16
CHFJPY 4
EURAUD 3
GBPAUD 5
GBPCHF 7
NZDJPY 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 85K
AUDCAD 98K
NZDCAD 98K
AUDNZD 51K
GBPUSD 1.1K
USDCAD 1.7K
EURCAD -7.1K
NZDUSD 1.6K
GBPCAD 1.7K
EURJPY 326
USDCHF -250
USDJPY 210
AUDUSD 241
CHFJPY 114
EURAUD 84
GBPAUD 126
GBPCHF 100
NZDJPY 131
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 863.21 EUR
最悪のトレード: -568 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +240.72 EUR
最大連続損失: -108.67 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.53 × 19
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.24 × 16960
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
112 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
平均の評価:
Patricio IV
39
Patricio IV 2025.04.17 06:52 
 

This is okay but I found another signal where I can profit more.

ReFg11
440
ReFg11 2025.03.23 13:53 
 

Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.

Rainer Korell
682
Rainer Korell 2025.03.21 16:16 
 

Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !

Xin Chang Liu
145
Xin Chang Liu 2025.01.05 14:37 
 

Just started subscribing and trying it out. Take a look

Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2024.12.04 12:43 
 

dca như cẹc

2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Firefly MT5
30 USD/月
2 883%
0
0
USD
18K
EUR
246
99%
6 007
78%
92%
1.81
2.61
EUR
69%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください