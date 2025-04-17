- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6 007
利益トレード:
4 735 (78.82%)
損失トレード:
1 272 (21.18%)
ベストトレード:
1 863.21 EUR
最悪のトレード:
-567.77 EUR
総利益:
34 981.49 EUR (782 905 pips)
総損失:
-19 286.95 EUR (449 823 pips)
最大連続の勝ち:
59 (240.72 EUR)
最大連続利益:
1 863.21 EUR (1)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
91.58%
最大入金額:
30.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.97
長いトレード:
2 891 (48.13%)
短いトレード:
3 116 (51.87%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
2.61 EUR
平均利益:
7.39 EUR
平均損失:
-15.16 EUR
最大連続の負け:
13 (-108.67 EUR)
最大連続損失:
-810.27 EUR (3)
月間成長:
1.86%
年間予想:
24.17%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.19 EUR
最大の:
1 970.05 EUR (14.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.93% (1 308.66 EUR)
エクイティによる:
69.22% (9 084.99 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1734
|AUDCAD
|1442
|NZDCAD
|1256
|AUDNZD
|1155
|GBPUSD
|138
|USDCAD
|79
|EURCAD
|63
|NZDUSD
|57
|GBPCAD
|26
|EURJPY
|20
|USDCHF
|17
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|4
|CHFJPY
|3
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|6.1K
|NZDCAD
|6K
|AUDNZD
|3.4K
|GBPUSD
|45
|USDCAD
|89
|EURCAD
|-6
|NZDUSD
|271
|GBPCAD
|44
|EURJPY
|20
|USDCHF
|-40
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|16
|CHFJPY
|4
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|7
|NZDJPY
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|85K
|AUDCAD
|98K
|NZDCAD
|98K
|AUDNZD
|51K
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|1.7K
|EURCAD
|-7.1K
|NZDUSD
|1.6K
|GBPCAD
|1.7K
|EURJPY
|326
|USDCHF
|-250
|USDJPY
|210
|AUDUSD
|241
|CHFJPY
|114
|EURAUD
|84
|GBPAUD
|126
|GBPCHF
|100
|NZDJPY
|131
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 863.21 EUR
最悪のトレード: -568 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +240.72 EUR
最大連続損失: -108.67 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.53 × 19
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.24 × 16960
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
This is okay but I found another signal where I can profit more.
Not all trades use stop loss, which increases risks. Market entries can be inaccurate, which is why many trades are opened for averaging. Overall, the strategy works well, but there is room for improvement - especially in terms of entry accuracy.
Good and reliable signal with impeccable support. Everything is in the green zone. THX !
Just started subscribing and trying it out. Take a look
